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TRANSPORTE PÚBLICO EM BH

Rotas de ônibus serão alteradas no Barreiro

Mudanças foram publicadas no Diário Oficial do Município nesta sexta-feira (20/3); população pode apresentar questionamentos ou sugestões

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Alice Pimenta*
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Alice Pimenta*
Repórter
20/03/2026 13:54

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Linhas de ônibus de BH sofrerão alterações na rota; veja quais
Linhas de ônibus de BH sofrerão alterações na rota a partir de abril, segundo a BHTrans crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Três linhas de ônibus sofrerão alterações na rota devido a uma mudança de sentido na Rua Dona Luíza, no Bairro Milionários, no Barreiro. A mudança está prevista para abril, ainda sem data definida. O sentido único de circulação será implementado na via, entre as ruas David Fonseca e Amilcar Cabral, nesse sentido. As linhas impactadas serão a 318 (Estação Barreiro/Jardim Liberdade/via Milionários); 3054 (Milionários/Centro) e 3250 (Estação Diamante/Buritis/via Palmeiras).

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As alterações foram publicadas no Diário Oficial do Município (DOM), nesta sexta-feira (20/3), para comunicar a população e para que possíveis sugestões sejam apresentadas.

A linha 318 com partida na Rua Jeremias continuará com o itinerário atual até a Rua Guia Lobo. Depois, irá passar pela Rua Amilcar Cabral, Rua Maurílio Gomes da Silveira, Praça Diamantina, Rua David Fonseca, Rua Dona Luiza (à direita), Rua Ponta Grossa, Rua Mannesmann e então seguirá pelo itinerário atual.

A linha 3054 também seguirá no itinerário atual até Rua Guia Lobo, passando em seguida pela Rua Amílcar Cabral, Rua Maurílio Gomes da Silveira, Praça Diamantina, Rua David Fonseca e passa a seguir o itinerário atual.

Já a linha 3250 seguirá pelo itinerário atual até a Rua Maurílio Gomes da Silveira, passando depois pela Praça Diamantina, Rua David Fonseca, Rua Dona Lalá Fernandes, Rua Alfredina Amaral e então seguindo pelo itinerário atual.

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Segundo a BHTrans, a mudança de circulação na Rua Dona Luíza está prevista para abril, ainda sem data definida. O prazo para a população se manifestar é de dois dias úteis contados a partir da data da publicação. Depois de possíveis ajustes nas rotas dos ônibus, a data para a mudança de sentido da rua poderá ser programada.

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* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

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