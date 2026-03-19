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CHUVAS

BH: nível da água aumenta em ribeirão na Heráclito Mourão

Além disso, Região Centro-Sul de Belo Horizonte está sob alerta de risco geológico forte, segundo a Defesa Civil municipal

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Repórter
19/03/2026 21:56

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Registro foi feitro na noite desta quinta-feira (19)
Registro foi feito na noite desta quinta-feira (19) crédito: Marcos Vieira/EM/DA. Press

Ponto de atenção para alagamentos e inundações durante o período de chuvas, o ribeirão na Avenida Heráclito Mourão de Miranda, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, registrou aumento de volume de água na noite desta quinta-feira (19/3). O registro foi feito pela reportagem do Estado de Minas

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De acordo com informações da Defesa Civil da capital divulgadas nesta quinta-feira (19/3), a região Oeste registrou chuva forte, com volume entre 2,6 e 5,0 milímetros em cinco minutos, a partir das 19h. 

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Já nas regiões Barreiro e Centro-Sul, a precipitação foi classificada como moderada, variando entre 1,1 e 2,5 milímetros no mesmo intervalo de tempo. 

Nas regiões Noroeste, Pampulha, Norte e Nordeste, a chuva foi considerada fraca, com acumulados entre 0,1 e 1 milímetro no mesmo período. Na região Leste, não houve registro de precipitação

Antes disso, conforme atualização emitida pela Defesa Civil às 18h50, choveu extremamente forte nas regionais Venda Nova e Pampulha. 

Risco geológico

A Região Centro-Sul de Belo Horizonte está sob alerta de risco geológico forte, segundo a Defesa Civil municipal. O aviso foi emitido nesta quinta-feira (19/3) e é válido até as 10h da próxima segunda-feira (23/3).

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O alerta para a região era de risco moderado nessa quarta-feira, mas hoje a situação se agravou. O órgão considera risco geológico forte quando a região registra acumulado de chuva maior ou igual a 70mm em 72 horas. 

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