Pane elétrica em SP cancela voos do Aeroporto de Confins

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma falha elétrica que atingiu os aeroportos de Congonhas e Guarulhos, em São Paulo, provocou cancelamento e atraso de voos no Aeroporto Internacional de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (9/4).

De acordo com a BH Airport, que administra o terminal, o reflexo da pane no espaço aéreo paulista causou reflexos pontuais em Confins. Foram três voos cancelados, sendo dois com destino para Congonhas e um para Guarulhos.

Além disso, um outro voo retornou, cinco registraram atrasos e quatro alternaram o horário. Ainda de acordo com a empresa, o BH Airport opera normalmente.

“Orientamos os passageiros a acompanhar o status dos voos diretamente com as companhias aéreas”, informou em nota.

Entenda a pane

A interrupção ocorreu na manhã desta quinta e foi comunicada pela torre de controle, afetando a movimentação aérea na região. Segundo a Aena, concessionária do aeroporto de Congonhas, a situação já foi normalizada. A empresa também orientou que mais informações sejam obtidas junto ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), responsável pela gestão do tráfego aéreo no país.

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Já a GRU Airport, responsável pelo Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, informou que os pousos e decolagens foram suspensos momentaneamente. Segundo a concessionária, a paralisação foi causada por uma interrupção geral no controle de tráfego aéreo na região conhecida como TMA-SP (Área de Controle Terminal de São Paulo).