Falha elétrica paralisa voos e suspende operações aéreas em São Paulo

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

As operações de pouso e decolagem foram suspensas no espaço aéreo de São Paulo na manhã desta quinta-feira (9/4) devido a uma falha elétrica que atinge dois dos principais aeroportos do país, Congonhas e Guarulhos.

De acordo com a Aena, concessionária do aeroporto de Congonhas, a interrupção foi comunicada pela torre de controle e afeta a movimentação aérea em toda a região. A empresa orienta que mais informações sejam obtidas junto ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo, responsável pela gestão do tráfego aéreo no país.

A GRU Airport informou que os pousos e decolagens no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos foram suspensos momentaneamente. Segundo a concessionária, a paralisação foi causada por uma interrupção geral no controle de tráfego aéreo na região conhecida como TMA-SP (Área de Controle Terminal de São Paulo).

Em Guarulhos, passageiros foram informados por meio do sistema de som sobre atrasos generalizados. Os avisos mencionam “incidentes no tráfego aéreo”, sem detalhar as causas, enquanto os painéis de voos ainda não refletem completamente as alterações.

No Terminal 2, embarques chegaram a ser iniciados, mas foram interrompidos. Passageiros aguardam novas informações sobre a dimensão dos atrasos e possíveis impactos ao longo do dia.

Em nota, a Aena reforçou que as operações seguem suspensas em todo o espaço aéreo da capital. Já a GRU Airport confirmou que a paralisação decorre de uma interrupção geral no sistema de controle de tráfego aéreo da região.

A BH Airport, que é responsável pelo aeroporto de Confins, divulgou que, até o momento, não há alterações nos voos. O sistema também não foi afetado.

Leia a nota da Aena

"A Aena foi informada pela Torre de Controle que, devido a uma falha elétrica, as operações de pousos e decolagens estão suspensas em todo o espaço aéreo de São Paulo. Outras informações podem ser obtidas com o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea). A concessionária está tomando medidas para mitigar os impactos no Aeroporto de Congonhas."

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Leia a nota da GRU Airport

"A GRU Airport informa que os pousos e decolagens no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, estão momentaneamente suspensos na manhã desta quinta-feira (9). A paralisação foi causada por uma interrupção geral no controle de tráfego aéreo na região de São Paulo (TMA-SP)."