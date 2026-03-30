Motor explode após decolagem e avião retorna ao aeroporto de Guarulhos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um avião da Delta Air Lines precisou fazer um pouso de emergência na noite desse domingo (29/3), após a explosão de um dos motores segundos após a decolagem no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

A aeronave, um Airbus A330-323, operava o voo DL0104 com destino a Atlanta, nos Estados Unidos, e decolou às 23h49. Pouco depois de deixar o solo, houve uma explosão no motor esquerdo, seguida por chamas visíveis.

Fragmentos chamuscados foram lançados para fora da aeronave e atingiram uma área próxima à pista, provocando um foco de incêndio no gramado e em uma região de mata. As chamas foram controladas rapidamente pelas equipes de emergência do aeroporto.

A torre de controle identificou a ocorrência e alertou o piloto, que declarou emergência com o chamado “mayday” e iniciou o retorno. O avião permaneceu no ar por cerca de nove minutos antes de pousar com segurança. Ao todo, estavam a bordo 272 passageiros e 14 tripulantes.

Após o pouso, o avião foi recebido por equipes de combate a incêndio do aeroporto. Os passageiros foram desembarcados e levados de ônibus até o terminal. Segundo dados da plataforma Flightradar24, todo o voo durou aproximadamente nove minutos e 12 segundos.

Passageiros relataram momentos de tensão durante o ocorrido. A assistente contábil Renata Leahy descreveu a situação como de “pânico” e medo de morrer. “Você vê o avião pegando fogo, né? O que que você vai pensar?”, disse em entrevista ao Bom Dia SP, da TV Globo.

Outra passageira, a vendedora de software Danielle Willig, afirmou que o medo foi intenso e imediato. “Nunca passei por um desespero tão grande na minha vida. Era um medo de morrer de verdade”, contou na mesma reportagem.

Em nota, a Delta Air Lines informou que o voo foi cancelado devido a um problema mecânico no motor esquerdo e reforçou que a segurança de clientes e tripulação é sua prioridade. A empresa também afirmou que trabalha para reacomodar os passageiros em outros voos.

Por causa do incidente, foi relatado que outros voos no aeroporto sofreram atrasos. Até a última atualização, a administração do aeroporto não havia se manifestado oficialmente sobre o caso. O espaço permanece aberto para quaisquer manifestação.

Veja a nota da Delta na íntegra:

"O voo 104 da Delta, de São Paulo para Atlanta, retornou ao aeroporto logo após a decolagem na noite de domingo, devido a um problema mecânico no motor esquerdo da aeronave. O Airbus A330-300 pousou em segurança e foi recebido pelo serviço de resgate e combate a incêndio em aeroportos (ARFF). Os passageiros foram então levados de ônibus até o terminal. A segurança de nossos clientes e tripulantes é nossa maior prioridade. Pedimos desculpas aos nossos clientes pelo atraso em suas viagens.

Contexto:

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Voo 104 da Delta, de São Paulo (GRU) para Atlanta (ATL), em 29 de março.

Aeronave Airbus A330-300, com 272 passageiros e 14 tripulantes.

As equipes da Delta estão trabalhando para realocar os passageiros e garantir que cheguem em segurança ao seu destino."