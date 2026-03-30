Motor explode após decolagem e avião retorna ao aeroporto de Guarulhos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
Um avião da Delta Air Lines precisou fazer um pouso de emergência na noite desse domingo (29/3), após a explosão de um dos motores segundos após a decolagem no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
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A aeronave, um Airbus A330-323, operava o voo DL0104 com destino a Atlanta, nos Estados Unidos, e decolou às 23h49. Pouco depois de deixar o solo, houve uma explosão no motor esquerdo, seguida por chamas visíveis.
Fragmentos chamuscados foram lançados para fora da aeronave e atingiram uma área próxima à pista, provocando um foco de incêndio no gramado e em uma região de mata. As chamas foram controladas rapidamente pelas equipes de emergência do aeroporto.
A torre de controle identificou a ocorrência e alertou o piloto, que declarou emergência com o chamado “mayday” e iniciou o retorno. O avião permaneceu no ar por cerca de nove minutos antes de pousar com segurança. Ao todo, estavam a bordo 272 passageiros e 14 tripulantes.
Após o pouso, o avião foi recebido por equipes de combate a incêndio do aeroporto. Os passageiros foram desembarcados e levados de ônibus até o terminal. Segundo dados da plataforma Flightradar24, todo o voo durou aproximadamente nove minutos e 12 segundos.
Passageiros relataram momentos de tensão durante o ocorrido. A assistente contábil Renata Leahy descreveu a situação como de “pânico” e medo de morrer. “Você vê o avião pegando fogo, né? O que que você vai pensar?”, disse em entrevista ao Bom Dia SP, da TV Globo.
Outra passageira, a vendedora de software Danielle Willig, afirmou que o medo foi intenso e imediato. “Nunca passei por um desespero tão grande na minha vida. Era um medo de morrer de verdade”, contou na mesma reportagem.
Em nota, a Delta Air Lines informou que o voo foi cancelado devido a um problema mecânico no motor esquerdo e reforçou que a segurança de clientes e tripulação é sua prioridade. A empresa também afirmou que trabalha para reacomodar os passageiros em outros voos.
Por causa do incidente, foi relatado que outros voos no aeroporto sofreram atrasos. Até a última atualização, a administração do aeroporto não havia se manifestado oficialmente sobre o caso. O espaço permanece aberto para quaisquer manifestação.
Veja a nota da Delta na íntegra:
"O voo 104 da Delta, de São Paulo para Atlanta, retornou ao aeroporto logo após a decolagem na noite de domingo, devido a um problema mecânico no motor esquerdo da aeronave. O Airbus A330-300 pousou em segurança e foi recebido pelo serviço de resgate e combate a incêndio em aeroportos (ARFF). Os passageiros foram então levados de ônibus até o terminal. A segurança de nossos clientes e tripulantes é nossa maior prioridade. Pedimos desculpas aos nossos clientes pelo atraso em suas viagens.
Voo 104 da Delta, de São Paulo (GRU) para Atlanta (ATL), em 29 de março.
Aeronave Airbus A330-300, com 272 passageiros e 14 tripulantes.
As equipes da Delta estão trabalhando para realocar os passageiros e garantir que cheguem em segurança ao seu destino."
Um avião que transportava 55 pessoas realizou pouso de emergência na Somália após apresentar falha técnica pouco após a decolagem em Mogadíscio. O comandante retornou ao aeroporto, mas, ao aterrissar, não conseguiu manter a aeronave dentro da pista.
reprodução de vídeo TV Globo
O avião ultrapassou os limites do aeródromo e foi parar na faixa litorânea próxima, ficando parcialmente na água. Imagens registraram uma das asas desprendida. Equipes de resgate atuaram rapidamente e retiraram todos os ocupantes sem ferimentos.
reprodução de vídeo TV Globo
“O piloto conseguiu pousar o avião, mas ao tocar o solo, perdeu o controle e a aeronave saiu da pista e parou no mar. Felizmente, não há feridos”, afirmou a autoridade local. As circunstâncias serão apuradas.
reprodução de vídeo TV Globo
Quando o assunto é pouso na água, o Rio Hudson, em Nova York, sempre vem à tona. Este rio, que agora é lugar de uma tragédia, faz parte da memória coletiva dos americanos por um ato de heroísmo que salvou vidas.
Foi em 15/1/2009, quando um avião precisou fazer pouso de emergência na água. O mundo acompanhou o resgate em Nova York. Um avião AirBus A320 pousou, às 15h31, em pleno rio Hudson. Relembre esta história.
Greg L - wikimedia commons
O voo doméstico iria de Nova York para o Aeroporto Internacional de Charlotte/Douglas, na Carolina do Norte, com escala em Washington.
Reprodução YouTube Aviões e Músicas
No comando estava o piloto Chesley Burnett Sullenberger III, às vésperas de celebrar seu 58º aniversário (em 23/1). Ex-piloto de caça, ela trabalhava em linhas aéreas civis desde 1980, quando deixou a Força Aérea dos Estados Unidos.
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O primeiro aviso à torre de controle foi às 15h27, dois minutos após a decolagem. A tripulação reportava a colisão com as aves e pedia autorização para retorno ao aeroporto de La Guardia. Passageiros viram fogo nas turbinas.
Reprodução do filme "Sully"
Controladores de voo indicaram uma pista disponível no La Guardia, mas Sullenberger disse que não conseguiria fazer a manobra. Ele ainda cogitou aterrissar em Nova Jersey, mas o avião tinha baixa altitude.
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Noventa segundos antes do pouso, Sully anunciou que haveria impacto e as comissárias de bordo instruíram os passageiros. O avião aterrissou apenas seis minutos após a decolagem do La Guardia, às 15h31, quando seguia a 240 km/h.
Reprodução TV Globo
A aterrissagem foi na altura de Manhattan. Os 150 passageiros e 5 tripulantes do avião parcialmente submerso foram evacuados pelas duas asas do avião e por escorregadores infláveis que foram ativados. Embarcações logo se aproximaram para o resgate.
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Cinco pessoas sofreram lesões. Entre elas, a comissária Doreen Welsh, com cortes na perna. 78 pessoas tiveram ferimentos leves ou hipotermia, já que o frio era intenso. Ninguém morreu.
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O avião foi retirado do rio dois dias depois. Sullenberger foi aclamado como herói pela população e pela mídia, mas enfrentou uma investigação minuciosa sobre o caso.
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Autoridades de aviação confrontavam a versão apresentada pelo comandante com suposições de outros motivos para o pouso emergencial.
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Durante seis meses, Sully ficou afastado das atividades para as investigações. Mas sua versão sobre o choque com os pássaros foi comprovada. Penas de aves (foto) foram encontradas nos motores.
Domínio público
Sully recebeu diversas condecorações. Até hoje, recebe prêmios e menções honrosas. Cada passageiro do avião recebeu uma carta de desculpas, uma compensação de US$ 5 mil e o reembolso da passagem aérea.
Reprodução instagram @captsully
Sullenberger foi considerado pela Revista Time uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Em 2010, se aposentou da atividade de piloto comercial. No ano seguinte, foi contratado pela CBS News como comentarista, especialista em aviação.
reprodução instagram @captsully
Em 2016, foi lançado “Sully”, com Tom Hanks no papel do comandante. Dirigido por Clint Eastwood, o filme tem Aaron Eckhart na pele do co-piloto Jeff Skiles, e Laura Linney como Lorraine, esposa de Sully.
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