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Dois mortos em colisão de avião e veículo no aeroporto LaGuardia de Nova York

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Angela WEISS
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Angela WEISS
Repórter
23/03/2026 08:06

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A colisão de um avião com um caminhão de bombeiros no aeroporto LaGuardia de Nova York na noite de domingo (22) deixou dois mortos e dezenas de feridos, além de ter provocado a suspensão do tráfego aéreo, informaram as autoridades nesta segunda-feira.

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O piloto e o copiloto morreram no acidente, informou Kathryn Garcia, diretora da autoridade portuária da cidade, em uma entrevista coletiva. 

Quarenta e uma pessoas foram levadas ao hospital, algumas com "ferimentos graves", mas 32 já receberam alta, afirmou Garcia.

Dois agentes de resgate de aeronaves e de combate a incêndios continuam hospitalizados em "situação estável e sem ferimentos que coloquem suas vidas em risco", acrescentou. "Eles conseguiram falar e estamos notificando as famílias".

Imagens da AFP mostram os danos na parte dianteira e na cabine do avião da Air Canada Express, que pousou em LaGuardia procedente de Montreal.

O avião, um CRJ-900 operado pela Jazz Aviation, parceira regional da empresa canadense, atingiu o caminhão dos bombeiros às 21h40 de domingo (22h40 de Brasília), quando o veículo participava do auxílio em outro incidente, informou a autoridade portuária de Nova York. 

Segundo uma lista preliminar de passageiros, quatro das 76 pessoas a bordo do avião eram tripulantes.

A autoridade portuária afirmou que o aeroporto permanecerá fechado até pelo menos 14h00 (15h00 de Brasília) "para permitir uma investigação exaustiva".

- Cancelamentos de voos e rodovias fechadas -

Segundo a plataforma de rastreamento de voos FlightRadar24, o avião "avançava na pista quando atingiu" o veículo de resgate ao cruzar seu caminho. 

A autoridade de gestão de emergências de Nova York advertiu para "cancelamentos, fechamentos de rodovias e problemas no trânsito" perto do aeroporto. 

"Utilizem rotas alternativas", pediu na rede social X. 

O incidente ocorreu no momento em que LaGuardia enfrentava interrupções em seus voos devido ao mau tempo, informou a administração do terminal.

Além disso, os passageiros enfrentam longas filas no controle de segurança devido a um problema de financiamento da agência americana responsável pela segurança nos aeroportos.

LaGuardia, localizado no bairro nova-iorquino do Queens, é o terceiro aeroporto mais movimentado de Nova York e atendeu 33,5 milhões de passageiros em 2024, segundo dados oficiais.

O terminal passou por reformas avaliadas em 8 bilhões de dólares em 2024 para melhorar sua infraestrutura envelhecida, com novos terminais e pistas.

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bur-mjw-lkd/jm/mas/pb/jvb/fp/jc

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