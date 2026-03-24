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Sobe para 68 o número de mortos em acidente de avião militar na Colômbia

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AFP
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Repórter
24/03/2026 14:15

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Pelo menos 68 militares e policiais morreram em um dos acidentes aéreos mais graves da história recente da Colômbia, segundo um novo balanço divulgado nesta terça-feira (24) do sinistro atribuído pelo governo a uma aeronave "sucateada" vinda dos Estados Unidos. 

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O avião Hércules, adquirido em 2020, caiu na segunda-feira a um quilômetro da pista de decolagem, no município amazônico de Puerto Leguízamo, perto da fronteira com o Peru. 

A aeronave transportava 128 ocupantes e munições, de acordo com o balanço mais recente, embora os números ainda estejam sendo consolidados. 

O acidente, ainda sob investigação, deixou mais de 50 feridos, além de moradores que se aproximaram para tentar resgatar os sobreviventes e acabaram atingidos por munições militares que explodiram em meio às chamas. 

As autoridades também reportaram um militar desaparecido. 

O presidente de esquerda Gustavo Petro responsabiliza o seu antecessor Iván Duque (2018-2022) por ter recebido um avião "sucateado" fabricado em 1983 pelos Estados Unidos. 

"Por que comprou um avião tão velho? Quem o aconselhou a fazer tamanha bobagem?", escreveu na rede social X, e afirmou ter solicitado há um ano a substituição dos Hércules.

Duque chamou Petro de "mesquinho e pouco inteligente" e o instou a fazer "uma investigação que inclua o peso" transportado na decolagem e o estado da pista do pequeno aeroporto. Seu governo afirma que o avião foi uma doação de Washington. 

O Ministério da Defesa descartou um ataque das guerrilhas que operam no território tomado por cultivos de coca. 

Jhon Molina, governador do departamento de Putumayo, onde ocorreu o acidente, denunciou à Blu Radio que o aeroporto "tem várias dificuldades" e "precisa de mais investimentos". 

Só é possível chegar ao local do acidente de avião ou barco, em um trajeto de cerca de cinco horas a partir da capital, Puerto Asís. 

O apoio dos moradores no resgate foi fundamental para que o número de mortos não fosse ainda maior, disse Molina. 

Imagens de correntes humanas jogando água e de moradores levando feridos em motocicletas viralizaram nas redes sociais. 

Os corpos dos mortos serão levados para análises periciais em Bogotá, anunciou o Instituto Nacional de Medicina Legal.

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vd/lv/das/cr/jc/aa

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