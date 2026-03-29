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ACIDENTE AÉREO

Avião cai no Rio de Janeiro e duas pessoas morrem

Os bombeiros foram acionados e já encontraram os dois corpos carbonizados

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BRUNA FANTTI
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BRUNA FANTTI
Repórter
29/03/2026 20:19

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Segundo a Anac, a aeronave estava em situação regular
Segundo a Anac, a aeronave estava em situação regular crédito: Polícia Militar/Divulgação

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um monomotor caiu na manhã deste domingo (29/3) em uma área de mata em Rio Claro, no Sul do estado do Rio de Janeiro, deixando os dois ocupantes mortos.

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Segundo a Polícia Militar, testemunhas afirmaram que uma aeronave, com dois ocupantes, teria caído em uma propriedade privada na estrada de São João Marcos, por volta das 11h55.

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Os bombeiros foram acionados e, ao chegarem ao local, já encontraram os dois corpos carbonizados - as identidades ainda não foram divulgadas.

A aeronave teria colidido com um morro, de acordo com a corporação. A área foi isolada e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac  está na região para apurar as causas.

A perícia da Polícia Civil foi acionada. De acordo com policiais, o caso será investigado pelo Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que deve apurar se possíveis falhas mecânicas ou fatores meteorológicos ocasionaram a queda.

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O monomotor, fabricado em 2010, era experimental e estava em situação normal, segundo a Anac. Ele pesava 600kg e pertence a uma empresária.

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