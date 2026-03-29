Avião cai no Rio de Janeiro e duas pessoas morrem

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um monomotor caiu na manhã deste domingo (29/3) em uma área de mata em Rio Claro, no Sul do estado do Rio de Janeiro, deixando os dois ocupantes mortos.

Segundo a Polícia Militar, testemunhas afirmaram que uma aeronave, com dois ocupantes, teria caído em uma propriedade privada na estrada de São João Marcos, por volta das 11h55.

Os bombeiros foram acionados e, ao chegarem ao local, já encontraram os dois corpos carbonizados - as identidades ainda não foram divulgadas.

A aeronave teria colidido com um morro, de acordo com a corporação. A área foi isolada e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac está na região para apurar as causas.

A perícia da Polícia Civil foi acionada. De acordo com policiais, o caso será investigado pelo Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que deve apurar se possíveis falhas mecânicas ou fatores meteorológicos ocasionaram a queda.

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O monomotor, fabricado em 2010, era experimental e estava em situação normal, segundo a Anac. Ele pesava 600kg e pertence a uma empresária.