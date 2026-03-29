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Quem era empresário de SC que morreu em acidente na Argentina

Vaccaro deixa mulher e três filhos. Ele era formado em engenharia agronômica

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29/03/2026 12:23

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Nas redes, ele compartilhava fotos de viagens com a família. Entre os destinos estão Uruguai, França, Suíça, Emirados Árabes Unidos e Espanha
Nas redes, ele compartilhava fotos de viagens com a família. Entre os destinos estão Uruguai, França, Suíça, Emirados Árabes Unidos e Espanha crédito: Redes sociais/Reprodução

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Marcio Vaccaro, CEO do conglomerado Vaccaro Group, de Santa Catarina, morreu no sábado (29) após sofrer um acidente de moto na Argentina.

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Vaccaro deixa mulher e três filhos. Ele era formado em engenharia agronômica.

Nas redes, ele compartilhava fotos de viagens com a família. Entre os destinos estão Uruguai, França, Suíça, Emirados Árabes Unidos e Espanha.

A esposa lamentou a morte do empresário. Em uma rede social, Rozangela Vaccaro publicou uma foto do marido com a legenda: "o dia mais triste da minha vida. Sei que está com Deus, meu amor. Vou te amar para sempre".

O Vaccaro Group tem empresas com atuação nos setores de agronegócio, indústria, urbanismo, nutrição e energia. Entre elas, a Rafitec, Nutrata, Vaccaro Urbanismo, Vaccaro Energia e o shopping Pulse Open Mall, em Chapecó, no oeste de Santa Catarina.

Empresa foi criada por pai e filho. A primeira empresa do grupo, a Rafitec, foi fundada por Marcio Vaccaro com o pai, Eloy Luiz Vaccaro, em Xanxerê (SC), em 1995.

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A Chapecoense divulgou nota de pesar. O texto afirma que o empresário era "visionário e um líder respeitado, que contribuiu de forma significativa para o desenvolvimento econômico do oeste catarinense".

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O clube diz ainda que, por meio de uma das empresas do conglomerado, a Nutrata, Vaccaro "também esteve presente como apoiador da Chapecoense".

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