Acidente envolvendo ônibus escolar deixa ao menos 16 feridos

Um acidente de trânsito na manhã deste sábado (7/3), na EPIA, envolvendo um ônibus escolar deixou 16 pessoas feridas com lesões moderadas, conforme informações da Polícia Militar do Distrito Federal. O sinistro ocorreu por volta 8h15, na altura do km 22, próximo a Candangolândia, sentido Plano Piloto-DF.

Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), 22 pessoas foram atendidas pelas equipes de socorro após o ocorrido. Desse total, 16 pessoas sendo 14 adolescentes e dois adultos foram encaminhadas, conscientes e orientadas, para unidades hospitalares com possíveis fraturas e escoriações. As demais foram avaliadas no local e não precisaram de transporte para hospitais.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal, os ocupantes foram levados para o Hospital de Base e para os hospitais regionais de Taguatinga e Ceilândia. Ainda segundo a corporação, todas as vítimas apresentam lesões consideradas moderadas e, até o momento, não há indícios de traumatismo craniano ou hemorragia.

O veículo saiu da Cidade Ocidental com destino a uma escola no Guará, onde seria realizado um torneio de vôlei. De acordo com o CBMDF, o veículo colidiu contra uma árvore e estava parado próximo à estrutura de uma passarela.

A Polícia Civil do Distrito Federal foi acionada para perícia. Informações preliminares indicam que houve quebra da barra de direção do veículo, o que fez o motorista perder o controle da direção. Segundo a PMDF, o teste de bafômetro, feito pelo condutor, deu negativo.