Acidente na estrada: saiba o que fazer e para quem ligar primeiro

Em meio aos acidentes em rodovias, decisões rápidas e corretas podem evitar novas tragédias e salvar vidas. Manter a calma e seguir um passo a passo claro é necessário para garantir a segurança de todos e acionar o socorro adequado o mais rápido possível.

A primeira medida é sempre proteger o local para que outros veículos não colidam com os carros já acidentados. Ligue o pisca-alerta imediatamente e posicione o triângulo de sinalização a uma distância segura, que permita aos outros motoristas frearem a tempo.

A regra geral é de um passo largo para cada quilômetro por hora de velocidade máxima da via. Em uma estrada de 100 km/h, por exemplo, o ideal é caminhar 100 passos para posicionar o triângulo.

Após a sinalização, verifique se há vítimas. Se houver pessoas feridas, o mais importante é não movimentá-las, a menos que exista um risco iminente, como um incêndio no veículo.

Movimentar uma vítima de forma incorreta pode agravar lesões na coluna ou em outras partes do corpo. Converse com a pessoa para mantê-la acordada e tranquila até a chegada do socorro.

Para quem ligar em caso de acidente?

A escolha do serviço de emergência depende do tipo de rodovia e da situação. Saber para quem ligar agiliza o atendimento. Anote os contatos principais:

Polícia Rodoviária Federal (PRF) – 191: acione este número para acidentes que ocorrem em rodovias federais, as chamadas BRs. Os agentes são responsáveis por registrar a ocorrência e orientar o tráfego no local.

SAMU – 192: o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência deve ser chamado sempre que houver vítimas, independentemente do tipo de via. A equipe médica prestará os primeiros socorros e fará o transporte adequado para o hospital.

Corpo de Bombeiros – 193: além do SAMU, os bombeiros devem ser acionados em situações mais complexas, como quando há vítimas presas às ferragens, risco de incêndio ou derramamento de produtos perigosos na pista.

Polícia Militar – 190: em vias estaduais ou dentro do perímetro urbano, a Polícia Militar ou a Polícia Militar Rodoviária são as responsáveis pelo atendimento da ocorrência.

E se não houver vítimas?

Quando o acidente resulta apenas em danos materiais, sem ninguém ferido, a recomendação é que os motoristas retirem os veículos da pista para não atrapalhar o fluxo de trânsito. Em seguida, eles devem registrar um Boletim de Ocorrência, que em muitos estados pode ser feito de forma online, e acionar a seguradora.

É útil também fotografar os danos e a posição dos veículos antes de movê-los, além de anotar os dados dos outros condutores envolvidos, como nome completo, contato e placa do carro.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria