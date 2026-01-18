Assine
PILOTO EXPERIENTE

Brasileiro ex-combatente na Ucrânia morre em acidente de parapente em SC

Bombeiros foram até o local fazer o resgate, mas Thiago Ohlson já estava sem vida

Folhapress
Folhapress - Notícias
Repórter
18/01/2026 13:22

Piloto de parapente Thiago Ohlson
Em registros nas redes sociais, Thiago mostrou o dia a dia do conflito crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um piloto de parapente morreu após colidir contra uma árvore em um voo no litoral de Santa Catarina. Thiago Ohlson era instrutor de voo e morreu com diversas fraturas pelo corpo. O acidente aconteceu na tarde deste sábado (17/1) em Penha, no litoral norte catarinense.

Bombeiros foram até o local realizar o resgate, mas Ohlson já estava morto, ainda com os equipamentos de voo. 

Ohlson era piloto experiente de parapente e paraglider (diferencia-se pela asa-delta). Nas redes sociais ele se descrevia como aventureiro e compartilhava sua rotina de voos e suas atividades na região da Praia Vermelha, onde morava e trabalhava.

Ele foi para a guerra na Ucrânia. Em registros nas redes sociais, mostrou o dia a dia do conflito narrando curiosidades e dificuldades do combate.

Ohlson havia voltado em novembro do ano passado da Ucrânia. Em uma publicação no Instagram, ele fez um balanço sobre o período que esteve no conflito: "No fim, todos voltamos bem e com sorriso no rosto, mas por trás daquele sorriso havia o olhar apavorado de quem passou dias na mata, pura adrenalina, vigilância constante e cansaço profundo, só queria um belo banho e dormir".

Familiares e amigos prestaram homenagens nas redes sociais. Em sua última publicação, antes do acidente, Ohlson compartilhou: "Vivendo a minha vida do meu jeito, sem pedir permissão, sem baixar a cabeça, sem aceitar o que não soma. Escolhi a minha paz antes de qualquer coisa, porque ela vale mais que opiniões, mais que explicações, mais que qualquer barulho".

