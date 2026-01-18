Brasileiro ex-combatente na Ucrânia morre em acidente de parapente em SC
Bombeiros foram até o local fazer o resgate, mas Thiago Ohlson já estava sem vida
Um piloto de parapente morreu após colidir contra uma árvore em um voo no litoral de Santa Catarina. Thiago Ohlson era instrutor de voo e morreu com diversas fraturas pelo corpo. O acidente aconteceu na tarde deste sábado (17/1) em Penha, no litoral norte catarinense.
Bombeiros foram até o local realizar o resgate, mas Ohlson já estava morto, ainda com os equipamentos de voo.
Ohlson era piloto experiente de parapente e paraglider (diferencia-se pela asa-delta). Nas redes sociais ele se descrevia como aventureiro e compartilhava sua rotina de voos e suas atividades na região da Praia Vermelha, onde morava e trabalhava.
Ele foi para a guerra na Ucrânia. Em registros nas redes sociais, mostrou o dia a dia do conflito narrando curiosidades e dificuldades do combate.
Ohlson havia voltado em novembro do ano passado da Ucrânia. Em uma publicação no Instagram, ele fez um balanço sobre o período que esteve no conflito: "No fim, todos voltamos bem e com sorriso no rosto, mas por trás daquele sorriso havia o olhar apavorado de quem passou dias na mata, pura adrenalina, vigilância constante e cansaço profundo, só queria um belo banho e dormir".
Familiares e amigos prestaram homenagens nas redes sociais. Em sua última publicação, antes do acidente, Ohlson compartilhou: "Vivendo a minha vida do meu jeito, sem pedir permissão, sem baixar a cabeça, sem aceitar o que não soma. Escolhi a minha paz antes de qualquer coisa, porque ela vale mais que opiniões, mais que explicações, mais que qualquer barulho".