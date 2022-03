'A gente saiu correndo', diz atirador brasileiro que foi lutar na Ucrânia

Atirador brasileiro foge às pressas para a Polônia após ataque russo ao Batalhão da Legião Estrangeira na Ucrânia (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O instrutor de tiro Tiago Rossi, de Maringá, no Paraná, foi Ucrânia "lutar" na O instrutor de tiro Tiago Rossi, de Maringá, no Paraná, foi Ucrânia "lutar" na guerra entre o país e a Rússia , mas disse em vídeo que teve de fugir após aviões russos atacarem integrantes da Legião Internacional de Defesa do Território da Ucrânia, formada por voluntários de vários países. Nas imagens, o atirador brasileiro conta que precisou fugir para sobreviver: "Não imaginava o que era uma guerra."



No vídeo, o atirador ainda descreve como foi o bombardeio que dizimou o grupo. "Teve um bombardeio, às três horas da manhã teve o primeiro sinal. A sirene tocou. Deu cinco horas da manhã, nem tocou sirene e, de repente, veio um caça e um soltou um míssil em cima da gente. Não teve o que fazer. A gente saiu correndo para o meio do mato. Começou a soltar muitos mísseis em cima da gente", revelou.

"Quando terminou a primeira onda de mísseis, a gente foi reagrupar o batalhão inteiro para ver quantas baixas tiveram. Eles [russos] estouraram toda a parte de paiol, centro médico, acabaram com tudo. Fomos orientados a sair de lá o mais rápido possível", disse.



Fuga após bombardeios Nas redes sociais, brasileiros da Legião Internacional de Defesa do Território da Ucrânia disseram ter deixado a área militar na região de Lviv horas antes do bombardeio, na madrugada desta segunda-feira (14/3), que deixou ao menos 35 mortos e 134 feridos, segundo o governo ucraniano.