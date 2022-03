Contagem apresenta Projeto de Lei de 38% de aumento na educação

Tanto a recomposição quanto o reajuste são extensivos a todos os profissionais, contratados, aposentados e pensionistas da Rede Municipal e da Funec. (foto: Luci Sallum/PMC)

O projeto de reajuste salarial de 24,38% para os profissionais da educação será apresentado nesta segunda-feira (14/3) na Câmara de Contagem, na Região Metropolitana. Sobre este valor recomposto, a prefeitura propôs ainda o reajuste geral de 11%, em 1º de maio.

Deste modo, segundo o poder público, o vencimento da categoria em Contagem passará dos atuais R$ 2.390,23 para R$ 3.300, que equivale a um aumento total de 38,06% no vencimento inicial da carreira.

Patrícia Pereira, coordenadora geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (SindUte) Contagem, explica que o valor ainda não é o Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN), mas que já é um avanço e que este valor está mais próximo do PSPN.

I- Recomposição setorial, por meio de Projeto de Lei Complementar (PLC), com concessão de reajuste de 24,38% para todas as carreiras do Quadro Setorial da Educação e FUNEC, compreendendo os servidores de magistério (professores e pedagogos) e servidores técnicos administrativos e, ainda, os aposentados e pensionistas com paridade. Dessa forma, o vencimento inicial do professor de Contagem passará de R$ 2.390,23 para R$ 2.972,97, com vencimento a partir de 1º de abril;

II- O mesmo PLC vai ampliar a Gratificação de Incentivo à Lotação e Fixação (GILF), para trabalhadores lotados em unidades escolares na Região de Nova Contagem, de 10% para 15% de incidência sobre o valor do vencimento básico do servidor;

III- Alteração do cargo de referência do diretor escolar de DAM 8 (Diretor Administrativo Municipal) - R$ 4.237,25 para DAM 9 - R$ 4.611,13, com aumento equivalente a 8,82%, com posterior aplicação do reajuste geral (11%) sobre o vencimento DAM 9 e sobre a Gratificação de Desempenho de Direção de Escola Municipal (GRADE) na data base em 1º de maio;

IV- Aumento da Função de Confiança (FC3) de vice direção de escola em 8,82%, elevando o valor da gratificação de R$ 2.274,01 para R$ 2.474,58, com posterior aplicação do reajuste geral (11%) na data base de 1º de maio;

V- PLC de Reajuste Geral de 11%, na data base de 1º de maio, para todo o funcionalismo, incluindo a educação, que será encaminhado em abril para a Câmara Municipal.