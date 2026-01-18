Assine
Ataque em região da Ucrânia ocupada pela Rússia deixa 200.000 casas sem energia

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
18/01/2026 09:32

Mais de 200.000 casas estão sem energia elétrica em vários territórios do sul da Ucrânia ocupados pela Rússia, como consequência de um ataque do exército ucraniano, anunciaram, neste domingo (18), as autoridades instaladas por Moscou.

"Como consequência de um ataque inimigo contra as infraestruturas da região, grande parte da região de Zaporizhzia ficou sem abastecimento elétrico", anunciou no Telegram Yevgueni Balitski, que governa as zonas ocupadas pela Rússia nesta região.

Segundo ele, 213.000 clientes e 386 localidades da região de Zaporizhzhia estão sem eletricidade atualmente.

O governador designado por Moscou na região vizinha de Kherson, Vladimir Saldo, tinha informado, na noite anterior, sobre um bombardeio ucraniano em uma subestação elétrica, que provocou cortes de energia em 14 cidades e 450 povoados.

Posteriormente, anunciou que o abastecimento tinha sido restabelecido.

Nos últimos meses, a Rússia multiplicou os ataques maciços contra a rede elétrica ucraniana, provocando grandes cortes de eletricidade e calefação.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, declarou "estado de emergência" no setor e pediu para aumentar as importações de eletricidade.

Segundo a força aérea ucraniana, a Rússia lançou, durante a noite, 211 drones, dos quais 167 foram derrubados. Duas pessoas morreram, segundo Zelensky.

O Ministério da Defesa russo informou, por sua vez, ter derrubado 63 drones ucranianos durante a noite, um ataque que deixou vários feridos, segundo as autoridades locais.

