Cozinheiro é preso em shopping de São Paulo suspeito de dopar e estuprar colegas de trabalho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem foi preso nesta quinta-feira (7) na zona leste de São Paulo sob suspeita de dopar e estuprar colegas de trabalho. Ele atuava como cozinheiro num restaurante instalado no Shopping Anália Franco, onde foi detido.

O nome do suspeito não foi divulgado pela Polícia Civil. A reportagem não conseguiu localizar sua defesa.

Uma mulher de 19 anos e uma adolescente de 17 relataram aos investigadores terem sido vítimas dele. Segundo os depoimentos, o cozinheiro as convidava para ir até sua casa e oferecia bebidas alcoólicas que, de acordo com a apuração, estariam misturadas a medicamentos sedativos.

A suspeita é que as substâncias tenham sido usadas para deixar as mulheres sem condições de reagir antes dos abusos. Numa das denúncias, exames indicaram a presença de diazepam no organismo da vítima.

O caso foi registrado como esturpo de vulnerável e a Justiça decretou a prisão preventiva (sem prazo) do suspeito. A investigação foi feita pela 5ª Delegacia de Defesa da Mulher, responsável por reunir os relatos e outras provas no inquérito.

A prisão foi realizada durante a operação Mulher Segura 2026, ação da Polícia Civil voltada ao cumprimento de mandados relacionados a crimes em diferentes regiões do estado. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o homem era considerado foragido da Justiça.

Após a captura, ele foi encaminhado à delegacia e permaneceu à disposição da Justiça.

Procurado, o Shopping Anália Franco afirmou, em nota, que se solidariza com as vítimas e que colabora com as autoridades na apuração do caso.