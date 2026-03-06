Homem estupra ex, mata filho dela de 11 anos e esfaqueia avó em Nilópolis

Policiais prenderam em flagrante, na noite dessa quinta-feira (5/3), um homem suspeito de estuprar a ex-namorada, matar o filho dela, de 11 anos, e tentar matar a mãe da vítima. Ele foi capturado na Via Light, em Nilópolis (RJ), na Baixada Fluminense, quando era agredido por populares.

O caso teve início na tarde de quinta, quando a mulher foi à delegacia denunciar o estupro sofrido horas antes. Enquanto a mulher realizava exame de corpo de delito, o homem voltou à casa dela. Matou o menino de 11 anos e esfaqueou a mãe da ex-namorada no braço. O suspeito era seu ex-namorado e não aceitava o término de um relacionamento de um ano.

Faca, estupro e furto na madrugada

Na noite de quarta-feira, ele foi até a casa onde a mulher morava com o filho e a mãe, alegando dificuldade para encontrar transporte. Com o pretexto de precisar esperar até o amanhecer, conseguiu permanecer no imóvel. Durante a madrugada, ameaçou a mulher com uma faca, a estuprou e, antes de sair, levou uma televisão da residência.

Após buscar atendimento médico, a vítima registrou ocorrência na 57ª DP e foi ouvida por equipe especializada. As buscas pelo suspeito foram iniciadas imediatamente, com equipes percorrendo endereços em Nilópolis e Duque de Caxias ligados a ele e seus familiares.

Enquanto a mulher realizava exame de corpo de delito, o homem voltou à casa dela. Matou o menino de 11 anos e esfaqueou a mãe da ex-namorada no braço. Um vizinho que ouviu os gritos de socorro encontrou o criminoso estrangulando a idosa. Ele fugiu logo depois.

Criança morreu; idosa está hospitalizada

A Polícia Militar foi acionada por moradores e prestou socorro às vítimas, sem sucesso no caso da criança. A idosa segue internada.

Com a notícia dos novos crimes, os investigadores da delegacia de Nilópolis ampliaram as diligências e encontraram o suspeito sendo espancado por populares. A multidão foi contida e ele foi detido. O homem foi autuado em flagrante por homicídio qualificado e tentativa de homicídio.