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Adolescente suspeito de roubar celulares em Ipanema, no Rio, é detido com 22 passagens

Adolescente era monitorado por inteligência e tinha mandado de busca e apreensão

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Carlos Palermo
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Carlos Palermo
Repórter
29/03/2026 09:49

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Adolescente suspeito de roubar celulares em Ipanema, no Rio, é detido com 22 passagens
O adolescente, que já acumulava 22 passagens pela polícia, era alvo de um mandado de busca e apreensão em aberto crédito: Tupi

Um jovem procurado pela Justiça foi detido no sábado (28) em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro, em uma barraca de caipirinha localizada na praia. O adolescente, que já acumulava 22 passagens pela polícia, era alvo de um mandado de busca e apreensão em aberto.

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Ele vinha sendo investigado sob suspeita de praticar roubos de celulares em diversas praias da região.

A Polícia Militar informou que o suspeito estava sob monitoramento de seu setor de inteligência há algum tempo. A operação para sua captura contou com a participação de agentes à paisana, além de equipes do 19º Batalhão de Polícia Militar (Copacabana) e do 23º BPM (Leblon).

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No momento da abordagem, o jovem estava acompanhado por um grupo de amigas na areia da praia. Após ser detido, foi encaminhado à 13ª Delegacia de Polícia Civil, localizada também em Ipanema, para os procedimentos legais.

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