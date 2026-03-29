Adolescente suspeito de roubar celulares em Ipanema, no Rio, é detido com 22 passagens

Um jovem procurado pela Justiça foi detido no sábado (28) em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro, em uma barraca de caipirinha localizada na praia. O adolescente, que já acumulava 22 passagens pela polícia, era alvo de um mandado de busca e apreensão em aberto.

Ele vinha sendo investigado sob suspeita de praticar roubos de celulares em diversas praias da região.

A Polícia Militar informou que o suspeito estava sob monitoramento de seu setor de inteligência há algum tempo. A operação para sua captura contou com a participação de agentes à paisana, além de equipes do 19º Batalhão de Polícia Militar (Copacabana) e do 23º BPM (Leblon).

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No momento da abordagem, o jovem estava acompanhado por um grupo de amigas na areia da praia. Após ser detido, foi encaminhado à 13ª Delegacia de Polícia Civil, localizada também em Ipanema, para os procedimentos legais.