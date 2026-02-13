Assine
overlay
Início Nacional
CASO NOVO

Adolescentes são apreendidos sob suspeita de matar cão em Santa Catarina

Segundo autoridades locais, quatro adolescentes jogaram o cão em um rio e, depois, do alto de um prédio; três dos jovens foram apreendidos

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
13/02/2026 13:10

compartilhe

SIGA
x
Guarda municipal de Itajaí (SC) mostra ferimentos no cão, que depois morreu
Guarda municipal de Itajaí (SC) mostra ferimentos no cão, que depois morreu crédito: Instagram/Guarda Municipal de Itajaí

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Três adolescentes foram apreendidos sob suspeita de terem agredido um cão em Itajaí (SC), no litoral norte do estado. O animal morreu devido às agressões. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A Guarda Municipal de Itajaí informou que atendeu a uma ocorrência de maus-tratos contra animais no bairro Cordeiros na noite de quinta-feira (12). 

"De acordo com relatos de testemunhas, quatro adolescentes teriam arremessado o animal no rio e, posteriormente, levado o cão até um prédio abandonado nas proximidades, de onde o teriam lançado do alto da edificação", disse a Secretaria de Segurança Pública de Itajaí em nota. O animal foi encontrado sem vida. 

Três dos adolescentes, de idades não reveladas, foram localizados pela Polícia Militar e levados para a delegacia. A Polícia Civil de Santa Catarina realizará investigações para esclarecer as circunstâncias do caso. 

A guarda municipal não informou o paradeiro do quarto adolescente. O corpo do cão foi levado para a delegacia para perícias. A identidade dos suspeitos não foi divulgada e, por isso, a reportagem não conseguiu localizar as respectivas defesas. 

Leia Mais

O caso ocorre em meio à comoção causada pela morte do cão comunitário Orelha, em Florianópolis (SC). Um adolescente foi indiciado pela polícia sob suspeita da agressão que causou a morte do cachorro, o que é negado pela defesa. O ataque ao animal mobilizou uma série de protestos que pedia a investigação do caso e a responsabilização dos autores. Nesta semana, o corpo foi exumado para elaboração de nova perícia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

adolescentes cachorros caes maus-tratos policia-civil santa-catarina

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay