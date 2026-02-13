Adolescentes são apreendidos sob suspeita de matar cão em Santa Catarina

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Três adolescentes foram apreendidos sob suspeita de terem agredido um cão em Itajaí (SC), no litoral norte do estado. O animal morreu devido às agressões.



A Guarda Municipal de Itajaí informou que atendeu a uma ocorrência de maus-tratos contra animais no bairro Cordeiros na noite de quinta-feira (12).



"De acordo com relatos de testemunhas, quatro adolescentes teriam arremessado o animal no rio e, posteriormente, levado o cão até um prédio abandonado nas proximidades, de onde o teriam lançado do alto da edificação", disse a Secretaria de Segurança Pública de Itajaí em nota. O animal foi encontrado sem vida.



Três dos adolescentes, de idades não reveladas, foram localizados pela Polícia Militar e levados para a delegacia. A Polícia Civil de Santa Catarina realizará investigações para esclarecer as circunstâncias do caso.



A guarda municipal não informou o paradeiro do quarto adolescente. O corpo do cão foi levado para a delegacia para perícias. A identidade dos suspeitos não foi divulgada e, por isso, a reportagem não conseguiu localizar as respectivas defesas.



O caso ocorre em meio à comoção causada pela morte do cão comunitário Orelha, em Florianópolis (SC). Um adolescente foi indiciado pela polícia sob suspeita da agressão que causou a morte do cachorro, o que é negado pela defesa. O ataque ao animal mobilizou uma série de protestos que pedia a investigação do caso e a responsabilização dos autores. Nesta semana, o corpo foi exumado para elaboração de nova perícia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia