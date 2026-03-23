Ataque a capivara: Justiça do RJ determina internação provisória de adolescentes

Dois adolescentes envolvidos no espancamento de uma capivara na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, vão cumprir internação provisória por determinação da Vara da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Rio. A ordem foi expedida neste domingo (22), horas depois de os menores serem ouvidos no Juizado após passagem pela DPCA.

O animal atacado, um macho de 64 kg, segue internado no Núcleo Veterinário de Vargem Grande. Apesar da gravidade das lesões, que incluem traumatismo craniano, edemas e sangramento nasal, o bicho respondeu bem ao atendimento inicial e apresentou melhora ao longo da madrugada de domingo.

Grupo preso após vídeo circular nas redes

A Polícia Civil chegou aos suspeitos pela repercussão das imagens. Seis homens foram detidos no sábado (21) pela 37ª DP, na Ilha do Governador: Isaías Melquiades Barros da Silva, José Renato Beserra da Silva, Matheus Henrique Teodosio, Paulo Henrique Souza Santana, Pedro Eduardo Rodrigues e Wagner da Silva Bernardo. A audiência de custódia do grupo está marcada para esta segunda-feira (23/3).

Foto: Reprodução

Os vídeos registram a perseguição e o espancamento do animal na madrugada de sábado, na orla do Quebra Coco, no Jardim Guanabara. Uma testemunha que tentou intervir acabou sendo agredida por um dos suspeitos. Segundo o relato, o grupo não parou mesmo depois de o animal cair exausto, e já havia ido atrás de outro bicho em dias anteriores.

Os seis adultos respondem por maus-tratos, associação criminosa e corrupção de menores. Os adolescentes apreendidos devem responder pelos mesmos fatos, enquadrados como atos infracionais.

Caso pode ser o primeiro sob novo decreto federal

O delegado Felipe Santoro disse que o episódio tem chances de ser o primeiro em que o Ibama vai aplicar as punições do decreto "Cão Orelha", editado na semana retrasada. A norma leva esse nome em homenagem ao cão comunitário morto a pauladas em Florianópolis em janeiro deste ano.

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O texto endureceu significativamente os valores das multas por maus-tratos: o teto, que era de R$ 3 mil, saltou para R$ 50 mil por animal. Em situações com agravantes, a penalidade pode chegar a R$ 1 milhão. O piso também subiu, de R$ 300 para R$ 1.500.