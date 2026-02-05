Lei de maus-tratos a animais no Brasil: conheça as punições previstas
O caso do cão Orelha choca o país; entenda o que a legislação federal diz sobre crimes contra animais e quais são as penas para os agressores
A conclusão do inquérito sobre a morte do cão Orelha, em Santa Catarina, que resultou no pedido de internação de um adolescente suspeito, trouxe novamente ao debate a legislação brasileira sobre maus-tratos a animais. O caso, que gerou grande comoção, levanta dúvidas sobre quais são as punições para quem comete esse tipo de crime no país.
No Brasil, a principal referência legal é a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998). Ela define como crime a prática de atos de abuso, maus-tratos, ferimentos ou mutilações em animais silvestres, domésticos ou domesticados. A legislação serve como base para proteger a vida e a integridade de todas as espécies.
O que diz a lei sobre maus-tratos?
Para a maioria dos animais, o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais estabelece uma pena de detenção de três meses a um ano, além de multa. A lei também prevê que a pena pode ser aumentada de um sexto a um terço caso a agressão resulte na morte do animal. Essa punição se aplica a crimes cometidos contra qualquer animal, com exceção de cães e gatos, que passaram a ter uma proteção mais rigorosa.
Em 2020, foi sancionada a Lei nº 14.064, popularmente conhecida como “Lei Sansão”. A nova legislação alterou a Lei de Crimes Ambientais para criar um item específico para cães e gatos. Com a mudança, a pena para quem maltratar esses animais se tornou mais severa, prevendo reclusão de dois a cinco anos, multa e proibição da guarda do animal.
O que é considerado maus-tratos?
A legislação considera maus-tratos uma série de condutas que vão além da agressão física direta. Entender o que pode ser enquadrado como crime é fundamental para que a população possa denunciar. Entre as práticas consideradas cruéis, estão:
abandonar o animal;
manter o animal sem comida ou água;
agredir fisicamente, espancar ou mutilar;
manter o animal em locais pequenos, sujos e sem ventilação;
obrigar o animal a trabalho excessivo ou a situações de esforço extremo.
Denúncias de maus-tratos devem ser feitas à polícia. É possível registrar um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima (inclusive de forma online, em alguns estados), ou acionar a Polícia Militar pelo telefone 190 em casos de flagrante. O Ibama e o Ministério Público também podem ser acionados. Reúna provas como fotos, vídeos ou testemunhas para auxiliar na investigação.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.