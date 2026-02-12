Assine
overlay
Início Trends
Maus-tratos a animais

Maus-tratos a animais é crime: como denunciar em Minas Gerais

Caso do cão Orelha, em SC, mobilizou o país; veja como registrar denúncias em MG e ajudar a proteger os animais

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
12/02/2026 12:11

compartilhe

SIGA
x
Maus-tratos a animais é crime: como denunciar em Minas Gerais
A punição por maus-tratos a animais é severa e essencial para garantir sua proteção, conforme a legislação brasileira. crédito: Hunt on Photos Studio/ Pexels

A comoção nacional com o caso do cão Orelha, cuja morte em Santa Catarina é investigada pelo Ministério Público, reforça uma informação crucial: maltratar animais é crime. A legislação brasileira prevê punições severas para agressores, e a participação da população é fundamental para que a lei seja cumprida e os animais, protegidos. Em Minas Gerais, existem diversos canais para denunciar maus-tratos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Qualquer ato de abuso, ferimento ou mutilação contra animais domésticos, silvestres ou exóticos é crime ambiental. A principal ferramenta legal é a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98), que estabelece penas para quem pratica essas ações.

Leia Mais

Recentemente, a Lei nº 14.064/20, conhecida como Lei Sansão, endureceu as punições especificamente para maus-tratos a cães e gatos. A pena agora é de reclusão de dois a cinco anos, além de multa e proibição da guarda do animal, um avanço importante na proteção dos pets.

Embora o caso Orelha tenha ocorrido em Santa Catarina, a legislação de proteção animal é federal e vale para todo o país. Em Minas Gerais, os cidadãos também podem e devem denunciar atos de crueldade contra animais.

Passo a passo para denunciar maus-tratos

Saber como agir ao presenciar uma cena de violência é o primeiro passo para fazer a diferença. O registro formal da ocorrência é essencial para que as autoridades possam investigar e punir os responsáveis. Veja como proceder de forma segura e eficaz.

  • Reúna provas: se for seguro, fotografe ou filme o ato de maus-tratos. Anote o endereço exato do local, a data e a hora do ocorrido. O nome de outras testemunhas também ajuda a fortalecer a denúncia. Não se coloque em risco para obter o material.

  • Procure as autoridades: a denúncia pode ser feita diretamente em uma delegacia da Polícia Civil ou acionando a Polícia Militar pelo número 190 em casos de flagrante. O Disque Denúncia Unificado, pelo número 181, também recebe as informações de forma anônima.

  • Use canais online: a Delegacia Virtual de Minas Gerais permite o registro de ocorrências de maus-tratos pela internet. Basta acessar o site, preencher o formulário com o máximo de detalhes e anexar as provas que você conseguiu reunir.

  • Acione o Ministério Público: o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) possui ouvidorias e canais específicos para receber denúncias de crimes ambientais, garantindo uma apuração rigorosa dos fatos.

O que é considerado maus-tratos?

A lei abrange diversas condutas que podem não ser óbvias para todos. Ficar atento aos sinais é fundamental para identificar uma situação de abuso e ajudar um animal em perigo. São considerados crimes:

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

maus-tratos-a-animais protecao-aos-animais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay