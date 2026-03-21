Capivara é agredida com pauladas por grupo de homens
O caso aconteceu no Rio de Janeiro (RJ) e foi registrado por câmera de segurança; animal ficou atordoado e teve machucados no nariz e hematomas pelo corpo
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A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ) investiga a agressão contra uma capivara cometida por um grupo de homens na madrugada deste sábado (21/3) na Ilha do Governador, na capital fluminense. Câmeras de segurança de residências próximas registraram a movimentação dos suspeitos durante a violência cometida com o animal.
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A agressão aconteceu por volta das 01h20, numa região conhecida como Quebra Coco, no Bairro Jardim Guanabara. As imagens de câmera de segurança mostram que pelo menos seis homens acompanharam a agressão. Um dos suspeitos veste a blusa cobrindo parte do rosto, enquanto outro usa um capuz, ambos possivelmente na tentativa de não serem identificados.
Em determinado momento, um dos homens acerta a capivara com uma paulada. O animal cai, atordoado, e os outros envolvidos aproveitam para agredi-lo também. Por fim, os homens fogem e o roedor fica agonizando, com as pernas para cima.
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Posteriormente, o animal foi encontrado assustado, com o nariz machucado e hematomas pelo corpo. Ele foi isolado em um terreno enquanto não chegava o resgate ambiental.
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Equipes da PCRJ e da Prefeitura do Rio de Janeiro investiga a agressão. A reportagem entrou em contato com os referidos órgãos e aguarda resposta com mais informações.
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Praticar maus tratos a animais silvestres, como é o caso das capivaras, é crime, com pena de detenção de três meses a um ano, além de multa. A pena pode ser agravada caso o animal venha a morrer em pela agressão.