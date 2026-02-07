Capivara vira “parceira” de aves para a caça no Pantanal
O vídeo, publicado no perfil do fotógrafo, mostra um exemplo de interação mutualística, quando ambas as espécies se beneficiam da convivência. Além de revelar a harmonia natural do bioma, o registro destaca o papel das capivaras como facilitadoras no ecossistema, criando oportunidades alimentares para outros animais.Foto: Divulgação@marcosfelix_birdscuiaba
Falando em capivaras, recentemente dois filhotes da criatura foram encontrados sozinhos às margens da Via Dutra, perto da base operacional da Ecovias Rio Minas. A mãe e três outros filhotes morreram no local, e os dois sobreviventes foram resgatados pela equipe da concessionária.Foto: Reproduçãode vídeo TV Globo
Os profissionais que acompanharam o caso afirmam que os pequenos estão bem e devem ser devolvidos à natureza em cerca de três meses, após um período de readaptação.Foto: Reproduçãode vídeo TV Globo
Essa não é a primeira vez que capivaras aparecem em áreas urbanas e rodovias, o que levanta discussões sobre o avanço humano sobre os habitats naturais. Mas há bem mais coisas envolvendo esses animais que vale a pena conhecer.Foto: Reproduçãode vídeo TV Globo
Afinal, você sabia que todo dia 14/09 se comemora o Dia Internacional da Capivara? A data surgiu como uma homenagem a esse amigável roedor, que é o maior do mundo.Foto: Imagem de ericeven1 por Pixabay
Pensando nisso, o FLIPAR preparou um material cheio de curiosidades sobre esse animal tão querido por muitos; veja!Foto: Imagem de Karsten Paulick por Pixabay
A capivara (Hydrochoerus hydrochaeris) é o maior roedor do mundo e habita principalmente a América do Sul, sendo encontrada em regiões como Brasil, Argentina, Venezuela e Colômbia.Foto: Imagem de Denis Doukhan por Pixabay
Esses animais vivem em grupos sociais e são extremamente adaptáveis a ambientes próximos a corpos d’água, como lagos, rios e pântanos.Foto: Flickr silene andrade
Elas são semiaquáticas, o que significa que passam uma boa parte de seu tempo na água, utilizando-a como refúgio contra predadores e para regular a temperatura corporal.Foto: Flickr sileneandrade
Fisicamente, as capivaras podem atingir até 1,30 metro de comprimento e pesar em torno de 50 a 70 kg.Foto: Flickr Sebastiao Carlos Borges
As capivaras têm um corpo robusto, com patas curtas e dedos parcialmente palmados, que as ajudam a nadar com eficiência.Foto: Flickr sileneandrade
Sua pelagem é curta e de coloração marrom-acinzentada, o que proporciona camuflagem em seu habitat natural.Foto: Imagem de Carlito por Pixabay
As capivaras têm um temperamento tranquilo e costumam ser vistas em grandes grupos, que podem variar de dez a 20 indivíduos.Foto: Imagem de falco por Pixabay
Além disso, elas são herbívoras e costumam se alimentar principalmente de gramíneas, plantas aquáticas, cascas de árvores e frutas.Foto: Imagem de Elías Alarcón por Pixabay
Por terem dentes que crescem continuamente, as capivaras precisam roer frequentemente para desgastá-los.Foto: Divulgação/Sec. Meio Ambiente do Estado de São Paulo
As capivaras têm uma série de comportamentos sociais complexos, com interações como grooming (limpeza mútua) e vocalizações que ajudam na comunicação entre os membros do grupo.Foto: Flickr silene andrade
Outra curiosidade é que elas contam com uma estrutura hierárquica bem definida, na qual geralmente um macho dominante lidera o grupo.Foto: Flickr Paula DA SILVA
Capivaras também são conhecidas por seu comportamento dócil e sua capacidade de conviver pacificamente com outras espécies, incluindo humanos.Foto: Flickr silene andrade
Capivaras são animais que se reproduzem com facilidade em cativeiro. Suas fêmeas dão à luz de 4 a 5 filhotes após uma gestação de cerca de 150 dias.Foto: Bernard DUPONT/Wikimédia Commons
Os filhotes nascem completamente desenvolvidos e já são capazes de nadar logo após o nascimento.Foto: Flickr Miriamala
A capivara tem poucos predadores naturais, como onças, jacarés e grandes aves de rapina. Nos últimos anos, a caça humana, tanto por sua carne quanto por seu couro, tem contribuído para a redução de suas populações em algumas áreas.Foto: Flickr Bianca Berenguer
Apesar disso, em muitos lugares as capivaras são vistas como símbolos de tranquilidade e paz, devido ao seu comportamento calmo.Foto: Imagem de Karsten Paulick por Pixabay
Elas desempenham um papel importante no ecossistema, ajudando a controlar e modificar o ambiente ao seu redor, criando trilhas e abrindo clareiras na vegetação, o que beneficia outras espécies.Foto: Imagem de Ann Jessica Johnson por Pixabay
Hoje, as capivaras são amplamente reconhecidas pela sua importância ecológica e carisma, tornando-se populares tanto na natureza quanto em contextos culturais e urbanos, onde podem ser vistas em parques e áreas verdes.Foto: Mario Roberto Duran Ortiz/Wikimédia Commons
