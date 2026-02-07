Assine
Capivara vira “parceira” de aves para a caça no Pantanal

Redação Flipar
    O vídeo, publicado no perfil do fotógrafo, mostra um exemplo de interação mutualística, quando ambas as espécies se beneficiam da convivência. Além de revelar a harmonia natural do bioma, o registro destaca o papel das capivaras como facilitadoras no ecossistema, criando oportunidades alimentares para outros animais.

     Foto: Divulgação@marcosfelix_birdscuiaba
    Falando em capivaras, recentemente dois filhotes da criatura foram encontrados sozinhos às margens da Via Dutra, perto da base operacional da Ecovias Rio Minas. A mãe e três outros filhotes morreram no local, e os dois sobreviventes foram resgatados pela equipe da concessionária.

     Foto: Reproduçãode vídeo TV Globo
    Eles receberam leite na mamadeira e cuidados constantes para garantir o desenvolvimento nas primeiras semanas de vida. Como sÃ£o mamÃ­feros, precisam de alimentaÃ§Ã£o controlada e abrigo seguro atÃ© poderem consumir outros tipos de alimento.

    Foto: ReproduÃ§Ã£ode vÃ­deo TV Globo
    Os profissionais que acompanharam o caso afirmam que os pequenos estão bem e devem ser devolvidos à natureza em cerca de três meses, após um período de readaptação.

     Foto: Reproduçãode vídeo TV Globo
    Essa não é a primeira vez que capivaras aparecem em áreas urbanas e rodovias, o que levanta discussões sobre o avanço humano sobre os habitats naturais. Mas há bem mais coisas envolvendo esses animais que vale a pena conhecer.

     Foto: Reproduçãode vídeo TV Globo
    Afinal, você sabia que todo dia 14/09 se comemora o Dia Internacional da Capivara? A data surgiu como uma homenagem a esse amigável roedor, que é o maior do mundo.

    Foto: Imagem de ericeven1 por Pixabay
    Pensando nisso, o FLIPAR preparou um material cheio de curiosidades sobre esse animal tão querido por muitos; veja!

     Foto: Imagem de Karsten Paulick por Pixabay
    A capivara (Hydrochoerus hydrochaeris) é o maior roedor do mundo e habita principalmente a América do Sul, sendo encontrada em regiões como Brasil, Argentina, Venezuela e Colômbia.

     Foto: Imagem de Denis Doukhan por Pixabay
    Esses animais vivem em grupos sociais e são extremamente adaptáveis a ambientes próximos a corpos d’água, como lagos, rios e pântanos.

     Foto: Flickr silene andrade
    Elas são semiaquáticas, o que significa que passam uma boa parte de seu tempo na água, utilizando-a como refúgio contra predadores e para regular a temperatura corporal.

     Foto: Flickr sileneandrade
    Fisicamente, as capivaras podem atingir até 1,30 metro de comprimento e pesar em torno de 50 a 70 kg.

     Foto: Flickr Sebastiao Carlos Borges
    As capivaras têm um corpo robusto, com patas curtas e dedos parcialmente palmados, que as ajudam a nadar com eficiência.

    Foto: Flickr sileneandrade
    Sua pelagem é curta e de coloração marrom-acinzentada, o que proporciona camuflagem em seu habitat natural.

    Foto: Imagem de Carlito por Pixabay
    As capivaras têm um temperamento tranquilo e costumam ser vistas em grandes grupos, que podem variar de dez a 20 indivíduos.

     Foto: Imagem de falco por Pixabay
    Além disso, elas são herbívoras e costumam se alimentar principalmente de gramíneas, plantas aquáticas, cascas de árvores e frutas.

     Foto: Imagem de Elías Alarcón por Pixabay
    Por terem dentes que crescem continuamente, as capivaras precisam roer frequentemente para desgastá-los.

     Foto: Divulgação/Sec. Meio Ambiente do Estado de São Paulo
    As capivaras têm uma série de comportamentos sociais complexos, com interações como grooming (limpeza mútua) e vocalizações que ajudam na comunicação entre os membros do grupo.

     Foto: Flickr silene andrade
    Outra curiosidade é que elas contam com uma estrutura hierárquica bem definida, na qual geralmente um macho dominante lidera o grupo.

    Foto: Flickr Paula DA SILVA
    Capivaras também são conhecidas por seu comportamento dócil e sua capacidade de conviver pacificamente com outras espécies, incluindo humanos.

     Foto: Flickr silene andrade
    Capivaras são animais que se reproduzem com facilidade em cativeiro. Suas fêmeas dão à luz de 4 a 5 filhotes após uma gestação de cerca de 150 dias.

     Foto: Bernard DUPONT/Wikimédia Commons
    Os filhotes nascem completamente desenvolvidos e já são capazes de nadar logo após o nascimento.

    Foto: Flickr Miriamala
    A capivara tem poucos predadores naturais, como onças, jacarés e grandes aves de rapina. Nos últimos anos, a caça humana, tanto por sua carne quanto por seu couro, tem contribuído para a redução de suas populações em algumas áreas.

     Foto: Flickr Bianca Berenguer
    Apesar disso, em muitos lugares as capivaras são vistas como símbolos de tranquilidade e paz, devido ao seu comportamento calmo.

    Foto: Imagem de Karsten Paulick por Pixabay
    Elas desempenham um papel importante no ecossistema, ajudando a controlar e modificar o ambiente ao seu redor, criando trilhas e abrindo clareiras na vegetação, o que beneficia outras espécies.

     Foto: Imagem de Ann Jessica Johnson por Pixabay
    Hoje, as capivaras são amplamente reconhecidas pela sua importância ecológica e carisma, tornando-se populares tanto na natureza quanto em contextos culturais e urbanos, onde podem ser vistas em parques e áreas verdes.

     Foto: Mario Roberto Duran Ortiz/Wikimédia Commons
