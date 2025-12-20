Galeria
Ataque de capivara deixa mulher ferida em Florianópolis
-
O ataque durou poucos segundos e sÃ³ cessou apÃ³s a intervenÃ§Ã£o de seu companheiro. Fabiana teve mordidas profundas no abdÃŽmen, braÃ§o e, principalmente, nas nÃ¡degas, onde houve perda de tecido. Foto: ReproduÃ§Ã£o de vÃdeo/Corpo de Bombeiros SC
-
Socorrida de helicóptero, ela passou por cirurgia e recebeu vacinas. Especialistas alertam que capivaras são animais silvestres e podem reagir de forma agressiva quando se sentem ameaçadas ou estressadas. Foto: Reprodução de vídeo/Corpo de Bombeiros SC
-
Falando em capivaras, recentemente dois filhotes da criatura foram encontrados sozinhos Ã s margens da Via Dutra, perto da base operacional da Ecovias Rio Minas. A mÃ£e e trÃªs outros filhotes morreram no local, e os dois sobreviventes foram resgatados pela equipe da concessionÃ¡ria. Foto: ReproduÃ§Ã£ode vÃdeo TV Globo
-
Eles receberam leite na mamadeira e cuidados constantes para garantir o desenvolvimento nas primeiras semanas de vida. Como são mamíferos, precisam de alimentação controlada e abrigo seguro até poderem consumir outros tipos de alimento. Foto: Reproduçãode vídeo TV Globo
-
-
Os profissionais que acompanharam o caso afirmam que os pequenos estão bem e devem ser devolvidos à natureza em cerca de três meses, após um período de readaptação. Foto: Reproduçãode vídeo TV Globo
-
Essa não é a primeira vez que capivaras aparecem em áreas urbanas e rodovias, o que levanta discussões sobre o avanço humano sobre os habitats naturais. Mas há bem mais coisas envolvendo esses animais que vale a pena conhecer. Foto: Reproduçãode vídeo TV Globo
-
Afinal, você sabia que todo dia 14/09 se comemora o Dia Internacional da Capivara? A data surgiu como uma homenagem a esse amigável roedor, que é o maior do mundo. Foto: Imagem de ericeven1 por Pixabay
-
-
A capivara (Hydrochoerus hydrochaeris) é o maior roedor do mundo e habita principalmente a América do Sul, sendo encontrada em regiões como Brasil, Argentina, Venezuela e Colômbia. Foto: Imagem de Denis Doukhan por Pixabay
-
Esses animais vivem em grupos sociais e são adaptáveis a ambientes próximos a corpos d'água, como lagos, rios e pântanos. Elas são semiaquáticas - passam uma boa parte de seu tempo na água, utilizando-a como refúgio contra predadores e para regular a temperatura corporal. Foto: Flickr silene andrade
-
Fisicamente, as capivaras podem atingir até 1,30 metro de comprimento e pesar em torno de 50 a 70 kg. As capivaras têm um corpo robusto, com patas curtas e dedos parcialmente palmados, que as ajudam a nadar com eficiência. Foto: Flickr Sebastiao Carlos Borges
-
-
Sua pelagem é curta e de coloração marrom-acinzentada, o que proporciona camuflagem em seu habitat natural. As capivaras têm um temperamento tranquilo e costumam ser vistas em grandes grupos, que podem variar de dez a 20 indivíduos. Foto: Imagem de Carlito por Pixabay
-
Além disso, elas são herbívoras e costumam se alimentar principalmente de gramíneas, plantas aquáticas, cascas de árvores e frutas. Por terem dentes que crescem continuamente, as capivaras precisam roer frequentemente para desgastá-los. Foto: Imagem de Elías Alarcón por Pixabay
-
As capivaras têm uma série de comportamentos sociais complexos, com interações como limpeza mútua e vocalizações que ajudam na comunicação entre os membros. Outra curiosidade é que elas contam com uma estrutura hierárquica bem definida: um macho dominante lidera o grupo. Foto: Flickr silene andrade
-
-
Capivaras são animais que se reproduzem com facilidade em cativeiro. Suas fêmeas dão à luz de 4 a 5 filhotes após uma gestação de cerca de 150 dias. Os filhotes nascem completamente desenvolvidos e já são capazes de nadar logo após o nascimento. Foto: Bernard DUPONT/Wikimédia Commons
-
A capivara tem poucos predadores naturais, como onças, jacarés e grandes aves de rapina. Nos últimos anos, a caça humana, tanto por sua carne quanto por seu couro, tem contribuído para a redução de suas populações em algumas áreas. Foto: Flickr Bianca Berenguer
-
Apesar disso, em muitos lugares as capivaras são vistas como símbolos de tranquilidade e paz, devido ao seu comportamento calmo. Foto: Imagem de Karsten Paulick por Pixabay
-
-
Elas desempenham um papel importante no ecossistema, ajudando a controlar e modificar o ambiente ao seu redor, criando trilhas e abrindo clareiras na vegetação, o que beneficia outras espécies. Foto: Imagem de Ann Jessica Johnson por Pixabay
-
Hoje, as capivaras são amplamente reconhecidas pela sua importância ecológica e carisma, tornando-se populares tanto na natureza quanto em contextos culturais e urbanos, onde podem ser vistas em parques e áreas verdes. Foto: Mario Roberto Duran Ortiz/Wikimédia Commons