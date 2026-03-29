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CRIME NO DISTRITO FEDERAL

Caso Rodrigo Castanheira mobiliza ato neste domingo no DF

Manifestação hoje (29/3) cobra por Justiça e responsabilização de envolvidos na morte do adolescente de 16 anos; principal suspeito é o ex-piloto Pedro Turra

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GK
Giovanna Kunz
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Giovanna Kunz
Repórter
29/03/2026 13:22

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Manifestantes pedem justiça por Rodrigo Castanheira
Manifestantes pedem justiça por Rodrigo Castanheira, que foi agredido após sair de uma festa em Vicente Pires, no Distrito Federal crédito: Minervino Júnior/CB/DA Press

Familiares, amigos e apoiadores de Rodrigo Castanheira participam, neste domingo (29/3), de uma passeata no Centro de Brasília para pedir justiça pela morte do adolescente de 16 anos. O ato teve início às 9h, com concentração em frente a Torre de TV, e seguiu em direção ao Ministério Público.

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Organizada pela família, a mobilização busca pressionar as autoridades por respostas no andamento do caso, especialmente quanto à possível participação de outras pessoas na agressão. Com cartazes e palavras de ordem, os manifestantes pedem que todos os envolvidos sejam identificados, responsabilizados e punidos conforme a lei.

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Rodrigo Castanheira morreu após ser agredido na saída de uma festa em Vicente Pires, em janeiro deste ano. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Brasília com traumatismo craniano severo, permanecendo em estado gravíssimo até não resistir aos ferimentos.

O principal suspeito, o ex-piloto Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos, é apontado como autor das agressões. Ele chegou a ser preso em flagrante, mas foi liberado após pagamento de fiança, decisão que gerou forte repercussão. Com a piora no estado de saúde da vítima, a Justiça decretou a prisão preventiva do acusado.

Até o momento, sete pedidos de habeas corpus foram negados, incluindo decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que manteve a prisão como forma de garantir a ordem pública e o andamento das investigações. Atualmente, o acusado responde por lesão corporal gravíssima, mas o enquadramento jurídico pode ser revisto após a morte do adolescente.

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Diante do luto e da sensação de falta de respostas, a família decidiu transformar a dor em mobilização. A passeata deste domingo reforça o apelo por justiça e por maior rigor na apuração do caso, além de levantar um debate mais amplo sobre a violência entre jovens. 

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