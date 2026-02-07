Morre jovem de 16 anos agredido por piloto no DF

O jovem Rodrigo Castanheira, agredido pelo piloto Pedro Turra após uma briga ocorrida há duas semanas no Distrito Federal, morreu na manhã deste sábado (7/2). A informação foi confirmada pelo tio da vítima, Flavio Henrique Fleury. "Acabaram com uma pessoa maravilhosa de forma gratuita", lamentou ele.

Rodrigo, de 16 anos, estava internado no Hospital Brasília desde 23 de janeiro. O quadro, que já era considerado gravíssimo pela equipe médica, se agravou nas últimas horas.



A hospitalização ocorreu após o jovem ser agredido pelo piloto Pedro Turra, ex-Fórmula Delta. O caso ocorreu na região de Vicente Pires, no Distrito Federal.

A confusão foi iniciada quando o piloto arremessou um chiclete em um amigo da vítima. Rodrigo reagiu e os dois começaram a trocar socos em uma área rodeada de carros. A briga fez a vítima bater a cabeça e ser hospitalizada com um traumatismo craniano. Ele estava sedado desde então.

Turra foi preso na semana passada. O ex-piloto da Fórmula Delta, que tem 19 anos, já havia sido detido logo depois da briga, mas acabou solto após pagamento de fiança. A nova ordem de prisão veio do pedido do Judiciário e foi divulgada pelo delegado Pablo Aguiar, que cuida do caso.

Além deste caso, há ainda três ocorrências que teriam envolvimento de Turra sob investigação: uma briga em Águas Claras; a agressão a um homem de 49 anos durante uma briga de trânsito; e o relato de uma jovem menor de idade, que afirmou que ele a teria forçado ingerir bebida alcoólica. (Bruno Madrid)