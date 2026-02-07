Assine
overlay
Início Nacional
VIOLÊNCIA

Morre jovem de 16 anos agredido por piloto no DF

Rodrigo Castanheira foi agredido por Pedro Turra após briga ocorrida em janeiro, no Distrito Federal. "Acabaram com uma pessoa maravilhosa", diz tio

Publicidade
Carregando...
FO
Folhapress
FO
Folhapress
Repórter
07/02/2026 14:18

compartilhe

SIGA
x
O piloto Pedro Turra
Pedro Turra, de 19 anos, foi preso em flagrante, mas pagou fiança e foi solto; porém, por ordem da Justiça, voltou a ser preso em 30 de janeiro crédito: Divulgação

O jovem Rodrigo Castanheira, agredido pelo piloto Pedro Turra após uma briga ocorrida há duas semanas no Distrito Federal, morreu na manhã deste sábado (7/2). A informação foi confirmada pelo tio da vítima, Flavio Henrique Fleury. "Acabaram com uma pessoa maravilhosa de forma gratuita", lamentou ele.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

  

Leia Mais

Rodrigo, de 16 anos, estava internado no Hospital Brasília desde 23 de janeiro. O quadro, que já era considerado gravíssimo pela equipe médica, se agravou nas últimas horas.

A hospitalização ocorreu após o jovem ser agredido pelo piloto Pedro Turra, ex-Fórmula Delta. O caso ocorreu na região de Vicente Pires, no Distrito Federal.

A confusão foi iniciada quando o piloto arremessou um chiclete em um amigo da vítima. Rodrigo reagiu e os dois começaram a trocar socos em uma área rodeada de carros. A briga fez a vítima bater a cabeça e ser hospitalizada com um traumatismo craniano. Ele estava sedado desde então.

Turra foi preso na semana passada. O ex-piloto da Fórmula Delta, que tem 19 anos, já havia sido detido logo depois da briga, mas acabou solto após pagamento de fiança. A nova ordem de prisão veio do pedido do Judiciário e foi divulgada pelo delegado Pablo Aguiar, que cuida do caso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além deste caso, há ainda três ocorrências que teriam envolvimento de Turra sob investigação: uma briga em Águas Claras; a agressão a um homem de 49 anos durante uma briga de trânsito; e o relato de uma jovem menor de idade, que afirmou que ele a teria forçado ingerir bebida alcoólica. (Bruno  Madrid)

Tópicos relacionados:

agressao brasilia jovem morte pedro-turra piloto prisao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay