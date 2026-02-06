Mulher é presa após arremessar gata do 12º andar de prédio em Curitiba
Neto da mulher disse que ela "não gosta de gatos e agressões contra o animal eram frequentes"
compartilheSIGA
Uma mulher foi presa em flagrante, nessa quinta-feira (5), por jogar uma gata do 12º andar de um prédio no centro de Curitiba (PR).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo informações do delegado Guilherme Dias, moradores do prédio ouviram os miados da gata e, quando olharam pelas janelas de seus apartamentos, viram o animal sendo jogado do alto.
O delegado informou que, segundo o neto da mulher, ela "não gosta de gatos e agressões contra o animal eram frequentes". As testemunhas chamaram a polícia, que prenderam a suspeita em flagrante.
Leia Mais
A gatinha conseguiu sobreviver, mas sofreu traumatismo crânio encefálico, contusão pulmonar e hemorragia severa na região da bexiga. O animal está recebendo atendimento veterinário na Organização Não Governamental Força Animal.
Maus-tratos
No dia 27 de janeiro, o cão comunitário Abacate foi morto por um tiro de arma de fogo na cidade de Toledo, também no Paraná. A polícia ainda procura o suspeito.
Em Santa Catarina, a polícia registrou o caso do cachorro Orelha, agredido por adolescentes na Praia Brava no dia 4 de janeiro. Ele morreu no dia seguinte.
Leia Mais
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A investigação levou a polícia a pedir a internação de um dos jovens envolvidos e também houve o indiciamento de três parentes dos suspeitos.