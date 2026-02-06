Assine
MAUS-TRATOS

Mulher é presa após arremessar gata do 12º andar de prédio em Curitiba

Neto da mulher disse que ela "não gosta de gatos e agressões contra o animal eram frequentes"

Agência Brasil
Agência Brasil
06/02/2026 13:49

Gatinha foi arremessada do alto de um prédio em Curitiba (PR)
Gatinha foi arremessada do alto de um prédio em Curitiba (PR)

Uma mulher foi presa em flagrante, nessa quinta-feira (5), por jogar uma gata do 12º andar de um prédio no centro de Curitiba (PR).

Segundo informações do delegado Guilherme Dias, moradores do prédio ouviram os miados da gata e, quando olharam pelas janelas de seus apartamentos, viram o animal sendo jogado do alto.

O delegado informou que, segundo o neto da mulher, ela "não gosta de gatos e agressões contra o animal eram frequentes". As testemunhas chamaram a polícia, que prenderam a suspeita em flagrante.

A gatinha conseguiu sobreviver, mas sofreu traumatismo crânio encefálico, contusão pulmonar e hemorragia severa na região da bexiga. O animal está  recebendo atendimento veterinário na Organização Não Governamental Força Animal.

Maus-tratos

No dia 27 de janeiro, o cão comunitário Abacate foi morto por um tiro de arma de fogo na cidade de Toledo, também no Paraná. A polícia ainda procura o suspeito.

Em Santa Catarina, a polícia registrou o caso do cachorro Orelha, agredido por adolescentes na Praia Brava no dia 4 de janeiro. Ele morreu no dia seguinte.

A investigação levou a polícia a pedir a internação de um dos jovens envolvidos e também houve o indiciamento de três parentes dos suspeitos.

