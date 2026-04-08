Acidente envolvendo ônibus trava acesso a Nova Lima na MG-030
Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do coletivo, a princípio, perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central e foi parar do outro lado da via
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Um acidente envolvendo um ônibus da empresa Saritur no início da noite desta quarta-feira (8/4) causou complicações no trânsito na MG-030, em Nova Lima, na Grande BH.
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Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do coletivo, a princípio, perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central e foi parar do outro lado da via, ficando atravessado na pista sentido BH.
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De acordo com a corporação, ninguém ficou ferido. Os militares não souberam confirmar se havia passageiros no coletivo. Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, que dispensou a presença dos bombeiros no local porque o ônibus não havia tombado e ninguém necessitou de socorro. A reportagem não conseguiu contato com a PM.
Por volta das 20h30, a reportagem da TV Alterosa flagrou o trânsito completamente parado próximo a um viaduto na altura do Bairro Vila da Serra.
Mais cedo, o Estado de Minas também recebeu imagens de outros pontos de congestionamento na rodovia, que, em alguns momentos, operava no esquema “pare e siga”.
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Até o fechamento desta edição, a rodovia apresentava vários quilômetros de congestionamento.