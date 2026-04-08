MG: idosa e neto, que sumiram ao sair para pegar limões, são achados

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Uma idosa, de aproximadamente 70 anos, e o neto dela, de 2, que estavam desaparecidos após entrarem em uma área de mata, foram localizados na manhã desta quarta-feira (8/4) em São Domingos do Prata, na Região Central do estado.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), os dois haviam saído de casa nesse mesmo dia a fim de buscar limões em uma área próxima, na zona rural do município, e não foram mais vistos. Diante da situação, familiares e vizinhos iniciaram buscas nas imediações, mas não conseguiram encontrá-los e acionaram os militares.

Durante as diligências, as vítimas foram localizadas já na área urbana da cidade. Conforme relato da idosa, ela teria se perdido na mata e não conseguiu encontrar o caminho de volta. Posteriormente, ambos receberam ajuda de terceiros, que ofereceram carona até o perímetro urbano, onde ela conseguiu entrar em contato com a família.

Os bombeiros realizaram avaliação inicial e constataram que a idosa e a criança não apresentavam ferimentos, e estavam com sinais vitais preservados. Em seguida, eles foram levados para casa e ficaram sob os cuidados dos familiares.

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"O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais orienta a população sobre os riscos de deslocamentos em áreas de mata, principalmente envolvendo idosos e crianças. A corporação recomenda informar previamente o destino, evitar sair sozinho e utilizar meios de comunicação. Em casos de desaparecimento, o atendimento pode ser acionado pelo telefone 193, disponível 24 horas por dia", frisou a corporação em comunicado.