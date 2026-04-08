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15 ANOS DEPOIS

Condenado por matar motociclista em Minas é extraditado de Portugal

Crime aconteceu em 2011 em Varginha, do Sul do estado. Homem foi levado ao Centro de Remanejamento Provisório do Sistema Prisional (Ceresp/Gameleira), em BH

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Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
08/04/2026 18:52

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Agentes da Polícia Federal participaram do processo de extradição, que ocorreu nesta quarta-feira (8/4)
Agentes da Polícia Federal participaram do processo de extradição, que ocorreu nesta quarta-feira (8/4) crédito: Polícia Federal

Um homem natural de João Monlevade (MG), na Região Central, procurado pela Interpol por homicídio, foi extraditado de Portugal nesta quarta-feira (8/4). A informação foi divulgada pela Polícia Federal (PF), que participou do processo de extradição. 

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De acordo com a instituição policial, o crime ocorreu em Varginha (MG), no Sul do estado, em março de 2011. À época, o então foragido, "conduzindo um caminhão articulado em velocidade superior à permitida na via, desobedeceu à ordem de parada e avançou sinal vermelho. Em razão dessas condutas, o caminhão colidiu com uma motocicleta conduzida por uma mulher, ocasionando a morte da vítima no local", explicou a PF. 

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Contra o indivíduo havia mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Varginha e alerta de Difusão Vermelha da Interpol. Ele havia sido condenado a 6 anos de prisão em regime fechado.

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Após ser submetido a exame de corpo de delito, o preso foi encaminhado ao Centro de Remanejamento Provisório do Sistema Prisional (Ceresp/Gameleira), em Belo Horizonte, onde permanecerá à disposição da Justiça.

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