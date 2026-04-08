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Carreta sai da pista, cai em canteiro e pega fogo na BR-381; veja vídeo

Veículo ficou em chamas no trevo de Barão de Cocais; não há registro de feridos

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
08/04/2026 08:22

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Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o veículo em chamas
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o veículo em chamas crédito: Redes Sociais/Reprodução

Uma carreta saiu da pista, caiu no canteiro central e pegou fogo na manhã desta quarta-feira (8/4), na BR-381, no trevo de Barão de Cocais (MG), na Região Central do estado.

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Segundo a concessionária Nova 381, o acidente ocorreu por volta de 7h10, no km 385, no sentido Belo Horizonte. O veículo carregava produtos diversos.

Vídeos que circulam em redes sociais mostram o veículo em chamas. O Corpo de Bombeiros informa que o incêndio provavelmente foi provocado pelas pessoas que saqueavam a carga. 

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Até o momento, não há informações sobre feridos nem sobre a extensão do congestionamento na rodovia.

Equipes da concessionária atuam no local.

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Matéria em atualização.

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