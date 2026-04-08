Carreta sai da pista, cai em canteiro e pega fogo na BR-381; veja vídeo
Veículo ficou em chamas no trevo de Barão de Cocais; não há registro de feridos
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Uma carreta saiu da pista, caiu no canteiro central e pegou fogo na manhã desta quarta-feira (8/4), na BR-381, no trevo de Barão de Cocais (MG), na Região Central do estado.
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Segundo a concessionária Nova 381, o acidente ocorreu por volta de 7h10, no km 385, no sentido Belo Horizonte. O veículo carregava produtos diversos.
Vídeos que circulam em redes sociais mostram o veículo em chamas. O Corpo de Bombeiros informa que o incêndio provavelmente foi provocado pelas pessoas que saqueavam a carga.
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Até o momento, não há informações sobre feridos nem sobre a extensão do congestionamento na rodovia.
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Equipes da concessionária atuam no local.
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Matéria em atualização.