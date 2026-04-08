Carreta sai da pista, cai em canteiro e pega fogo na BR-381; veja vídeo

Uma carreta saiu da pista, caiu no canteiro central e pegou fogo na manhã desta quarta-feira (8/4), na BR-381, no trevo de Barão de Cocais (MG), na Região Central do estado.

Segundo a concessionária Nova 381, o acidente ocorreu por volta de 7h10, no km 385, no sentido Belo Horizonte. O veículo carregava produtos diversos.

Vídeos que circulam em redes sociais mostram o veículo em chamas. O Corpo de Bombeiros informa que o incêndio provavelmente foi provocado pelas pessoas que saqueavam a carga.

Até o momento, não há informações sobre feridos nem sobre a extensão do congestionamento na rodovia.

Equipes da concessionária atuam no local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Matéria em atualização.