Chega de buracos? Saiba como ter voz nas decisões de trânsito em BH

As eleições para as Comissões Regionais de Transporte e Trânsito (CRTT) de Belo Horizonte (MG) abrem as inscrições para candidatura neste sábado (11/4). Moradores das diferentes regionais da capital mineira podem se candidatar, de 9h às 17h de amanhã, para se tornarem conselheiros e enviarem demandas de trânsito e transporte da população para a Prefeitura. As inscrições são feitas presencialmente, em locais espalhados nas dez regionais da cidade.

PBH abre inscrições e divulga locais para candidaturas das CRTTs em Belo Horizonte Divulgação/PBH

As reuniões ocorrem em todas as regionais da capital mineira. Os conselheiros eleitos organizam as reuniões e são responsáveis por um contato mais direto entre a população e os órgãos de trânsito da cidade. São discutidas demandas do cotidiano como instalação de novas sinalizações, tapamento de buracos e alteração de mão de vias.

Os encontros são abertos a qualquer pessoa que queira participar, ocorrem a cada dois meses, alternando entre presencial e remota, e todas as atas estão disponíveis no site da PBH.

André Luiz Silva, conselheiro do CRTT Venda Nova desde 2018, destacou como os conselhos são importantes para a uma cobrança maior entre a comunidade e os órgãos públicos. “ Elas (CRTTs) têm a função de receber da comunidade as demandas e encaminhar para que force o ente público, ao menos responder, a viabilidade da demanda.”, diz.

Na primeira parte da reunião ocorre um momento de informes da cidade, em que a BHTrans comenta tópicos como alterações de horários de ônibus e interdição de vias. Em um segundo momento, os moradores expõem demandas e os órgãos de trânsito relatam planos de mudança, que podem ou não ser aprovados pela população.

CANDIDATURAS

Ass eleições para conselheiro serão realizadas nas regionais, no dia 25 de abril, de 9h às 17h.

Serão escolhidos representantes para um mandato de 2 anos nas comissões. O número de eleitos varia entre as regionais. Veja:

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CRTT Barreiro, CRTT Centro-Sul, CRTT Nordeste, CRTT Oeste : quinze membros titulares e quinze membros suplentes;

: quinze membros titulares e quinze membros suplentes; CRTT Hipercentro : três membros titulares e três membros suplentes;

: três membros titulares e três membros suplentes; CRTT Noroeste, CRTT Leste, CRTT Norte, CRTT Pampulha e CRTT Venda Nova: doze membros titulares e doze membros suplentes.

Para se candidatar, é necessário ter 18 anos ou mais e levar os seguintes documentos: