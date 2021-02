Quer participar da discussão sobre transporte e trânsito em BH? Saiba como

Moradores de BH poderão sugerir melhorias para o trânsito e transporte (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

As melhorias para o transporte e trânsito em Belo Horizonte devem ser discutidas ao longo desta e das próximas semanas com participação popular. A BHTrans abriu ao público as reuniões que vão ocorrer por videoconferência com as Comissões Regionais de Transporte e Trânsito (CRTTs).





Para participar, o morador precisa fazer inscrição antecipada pelo Portal da Prefeitura . Os formulários são disponibilizados no site até as 18h do dia anterior à data da reunião. Serão 100 vagas por cada regional. Os membros das CRTTs têm vagas garantidas e não precisam se inscrever.





A primeira reunião ocorreu nessa segunda-feira (01/02), da CRTT Regional Pampulha, e contou com mais de 30 participantes. Confira a agenda:





Terça-feira (02/02): CRTT - Regional Barreiro

Quarta-feira (03/02): CRTT - Regional Centro-Sul

Quinta-feira (04/02): CRTT - Regional Noroeste

Segunda-feira (08/02): CRTT - Regional Oeste

Terça-feira (09/02): CRTT - Regional Nordeste

Quarta-feira (10/02): CRTT - Regional Venda Nova

Quinta-feira (11/02): CRTT - Regional Norte

Segunda-feira (22/02): CRTT - Regional Leste





As reuniões virtuais ocorrem entre 19h e 21h pela plataforma Zoom.





O que é CRTT

participação popular da Prefeitura de Belo Horizonte. É um fórum democrático para discussão das questões sobre transporte público, trânsito e planejamento urbano em cada uma das nove regionais da capital.





A Comissão Regional de Transporte e Trânsito é o espaço deda Prefeitura de Belo Horizonte. É um fórum democrático para discussão das questões sobre transporte público, trânsito e planejamento urbano em cada uma das nove regionais da capital.









Nas reuniões ordinárias, o cidadão é atualizado sobre o andamento das demandas, realiza treinamentos, acompanha apresentações de propostas sobre transportes e trânsito, além de serem atualizados sobre as ações da BHTrans. Todos os moradores podem participar e têm direito a voz, mas somente os representantes eleitos podem votar.





Resultados das reuniões

De acordo com a prefeitura, entre 31 de julho de 2017, data da posse dos membros, até 16 de outubro de 2020, foram realizadas 200 reuniões ordinárias, sendo 22 para cada regional e duas reuniões gerais para balanço.





Também foram realizadas 285 reuniões extraordinárias. Foram apresentadas 3.562 demandas às CRTTs, sendo que 84% delas já foram analisadas e encerradas.





A PBH explica que as demandas encerradas são aquelas cujas análises foram feitas pela BHTrans e as respostas informadas ao CRTT, seja após orientação, indeferimento ou implantação de projeto de transporte e/ou trânsito.





Entre as demandas e projetos discutidos nas reuniões da CRTT, foram implantados 1.018 projetos operacionais e 13 novas linhas de ônibus. Entre as implantações foram realizadas melhorias de sinalização viária, novas faixas de pedestres e redutores de velocidade.