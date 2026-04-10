‘Virou moda falar de patinete’, diz Damião sobre preocupação com acidentes

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

O prefeito de Belo Horizonte Álvaro Damião (União Brasil) minimizou a preocupação de usuários e autoridades em relação a um possível aumento de acidentes envolvendo os patinetes elétricos, que começaram a operar na capital em março.

Segundo Damião, “virou moda” falar do equipamento. A fala foi dada durante entrevista ao EM Entrevista, nesta sexta-feira (10/4). “Não tivemos grandes acidentes com patinetes. Ele não vai te dar 100% de segurança, assim como o patins não dá, o skate não dá, se você não tiver habilidade para fazer aquilo. O patinete não exige habilidade, é elétrico. A pessoa se cadastra e consegue começar a andar sozinha”, afirmou.

Ele destaca que o Executivo municipal está atento a todos os questionamentos. Disse ainda que a prefeitura não arca com os custos de equipamentos danificados. “A prefeitura não gasta um real. Isso é com a empresa. A prefeitura deu a permissão para a empresa operar em Belo Horizonte e ganha para isso.”

Ainda segundo o prefeito, a população precisa se conscientizar que os equipamentos farão parte do cotidiano da capital e são mais uma alternativa de deslocamento. “O patinete veio para ficar, já está no mundo inteiro, nas principais capitais do Brasil e do mundo e veio para somar.”

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Damião reforça, porém, que os casos de problemas com os equipamentos são uma minoria em relação à frota de 1.500 patinetes. “Não chega a 10% da frota. Ninguém viu 100, 150 imagens de patinetes vandalizados. O número hoje é irrisório. A empresa está trabalhando e a prefeitura está feliz”, concluiu.