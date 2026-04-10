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MOBILIDADE URBANA

‘Virou moda falar de patinete’, diz Damião sobre preocupação com acidentes

Prefeito de BH afirma que os equipamentos são passíveis de causar acidentes assim como outros meios, como bicicletas, patins e skates

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
10/04/2026 17:46

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Os patinetes estão estacionados em alguns pontos que permitem a degradação dos bens. Esse, na Praça da Estação, tem recebido respingos da fonte de água do lugar
Os patinetes estão estacionados em alguns pontos que permitem a degradação dos bens. Esse, na Praça da Estação, tem recebido respingos da fonte de água do lugar crédito: Edesio Ferreira EM/D.A/ Press Brasil. Belo Horizonte. MG

O prefeito de Belo Horizonte Álvaro Damião (União Brasil) minimizou a preocupação de usuários e autoridades em relação a um possível aumento de acidentes envolvendo os patinetes elétricos, que começaram a operar na capital em março

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Segundo Damião, “virou moda” falar do equipamento. A fala foi dada durante entrevista ao EM Entrevista, nesta sexta-feira (10/4). “Não tivemos grandes acidentes com patinetes. Ele não vai te dar 100% de segurança, assim como o patins não dá, o skate não dá, se você não tiver habilidade para fazer aquilo. O patinete não exige habilidade, é elétrico. A pessoa se cadastra e consegue começar a andar sozinha”, afirmou.   

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Ele destaca que o Executivo municipal está atento a todos os questionamentos. Disse ainda que a prefeitura não arca com os custos de equipamentos danificados. “A prefeitura não gasta um real. Isso é com a empresa. A prefeitura deu a permissão para a empresa operar em Belo Horizonte e ganha para isso.”  

Ainda segundo o prefeito, a população precisa se conscientizar que os equipamentos farão parte do cotidiano da capital e são mais uma alternativa de deslocamento. “O patinete veio para ficar, já está no mundo inteiro, nas principais capitais do Brasil e do mundo e veio para somar.”

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Damião reforça, porém, que os casos de problemas com os equipamentos são uma minoria em relação à frota de 1.500 patinetes. “Não chega a 10% da frota. Ninguém viu 100, 150 imagens de patinetes vandalizados. O número hoje é irrisório. A empresa está trabalhando e a prefeitura está feliz”, concluiu. 

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