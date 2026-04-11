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ASSASSINATO

Casal é morto a tiros depois de sair de bar em Curvelo; carro é incendiado

Ataque ocorreu na saída de bar; vítimas foram baleadas por ocupante de veículo que fugiu

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
11/04/2026 16:05 - atualizado em 11/04/2026 16:08

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Uma equipe da Polícia Militar encontrou o corpo do jovem caído na Avenida dos Esportes, no Noroeste de BH
.A motivação do crime é investigada crédito: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press

Um homem de 38 anos e uma mulher de 29 foram mortos a tiros na noite dessa sexta-feira (10/4), após deixarem um bar, no Bairro Esperança, em Curvelo (MG), na Região Central.

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De acordo com a Polícia Militar, as vítimas foram surpreendidas por um dos ocupantes de um veículo que se aproximou do local e efetuou diversos disparos de arma de fogo. O autor do crime fugiu em seguida.

 

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Quando os militares chegaram, o homem já estava morto, com várias perfurações pelo corpo. A outra vítima estava sobre o corpo do homem com dificuldade para respirar e ferimentos na cabeça e no braço. Ela foi socorrida pelo Samu, mas morreu após dar entrada no hospital.

Testemunhas relataram que o casal consumia bebida alcoólica antes do crime. Familiares informaram que desconhecem possíveis desavenças.

Durante as buscas, foram apreendidos uma pedra de substância semelhante à cocaína, um cartucho calibre .38 e um estojo deflagrado de calibre .38 na casa da mulher.

Horas depois, um carro de cor prata, suspeito de envolvimento no crime, foi encontrado em chamas na rodovia LMG-754, na altura do km 14, sentido Cordisburgo. A polícia constatou que a placa era clonada. O dono do veículo original afirmou não ter relação com o caso.

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 A perícia esteve no local, e o corpo do homem foi encaminhado ao serviço funerário. Um celular e uma motocicleta ligados às vítimas também foram localizados. A motivação do crime é investigada.

 
 
 
 

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