Casal é morto a tiros depois de sair de bar em Curvelo; carro é incendiado

Um homem de 38 anos e uma mulher de 29 foram mortos a tiros na noite dessa sexta-feira (10/4), após deixarem um bar, no Bairro Esperança, em Curvelo (MG), na Região Central.

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas foram surpreendidas por um dos ocupantes de um veículo que se aproximou do local e efetuou diversos disparos de arma de fogo. O autor do crime fugiu em seguida.

Quando os militares chegaram, o homem já estava morto, com várias perfurações pelo corpo. A outra vítima estava sobre o corpo do homem com dificuldade para respirar e ferimentos na cabeça e no braço. Ela foi socorrida pelo Samu, mas morreu após dar entrada no hospital.

Testemunhas relataram que o casal consumia bebida alcoólica antes do crime. Familiares informaram que desconhecem possíveis desavenças.

Durante as buscas, foram apreendidos uma pedra de substância semelhante à cocaína, um cartucho calibre .38 e um estojo deflagrado de calibre .38 na casa da mulher.

Horas depois, um carro de cor prata, suspeito de envolvimento no crime, foi encontrado em chamas na rodovia LMG-754, na altura do km 14, sentido Cordisburgo. A polícia constatou que a placa era clonada. O dono do veículo original afirmou não ter relação com o caso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A perícia esteve no local, e o corpo do homem foi encaminhado ao serviço funerário. Um celular e uma motocicleta ligados às vítimas também foram localizados. A motivação do crime é investigada.