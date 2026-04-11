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Homem é morto a tiros em ponto de drogas em Betim

Crime ocorreu em área de tráfico; cápsulas de fuzil foram encontradas no local

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
11/04/2026 08:30

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PM descobre que vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas
A área é conhecida como ponto de tráfico de drogas e não possui câmeras de monitoramento crédito: PMMG/Divulgação

Um homem de 29 anos foi morto a tiros na noite dessa sexta-feira (10/4), no Bairro Jardim Brasília, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na Rua Misael Silva. Militares que faziam patrulhamento na região ouviram disparos e, ao chegarem ao local, encontraram a vítima caída ao solo, já sem vida.

Testemunhas relataram que um veículo sedã preto, com mais de um ocupante, foi visto fugindo do local em direção à Avenida Belo Horizonte.

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A área é conhecida como ponto de tráfico de drogas e não tem câmeras de monitoramento.

A perícia da Polícia Civil recolheu cápsulas de calibres .556 (fuzil) e .40 (pistola) espalhadas pelo chão.

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O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Betim. A motivação do crime ainda é desconhecida e o caso será investigado.

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