Operação desarticula esquema de lavagem de dinheiro e tráfico em 6 estados

Um esquema de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas foi desmontado nesta sexta-feira (10/4) em uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público em seis estados, onde a organização criminosa agia. A investigação partiu de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro.

Batizada de Pecúnia Non Olet, a ação resultou na expedição de 24 mandados de prisão preventiva e o cumprimento de 34 mandados de busca e apreensão.

As apurações são um desdobramento de uma operação anterior, realizada em agosto de 2025, quando foram identificadas 35 pessoas ligadas a uma organização criminosa e apreendidos cerca de 60 quilos de cocaína.

A continuidade das investigações levou à descoberta de um novo núcleo do grupo, com ramificações em estados como Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul e Maranhão.



Os levantamentos apontaram que o esquema utilizava empresas de fachada e contas bancárias para movimentar grandes quantias de dinheiro. Os valores eram pulverizados por meio de transferências para contas de terceiros - laranjas - e também para empresas fictícias, com o objetivo de dificultar o rastreamento e esconder a origem ilícita dos recursos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



A Justiça determinou o bloqueio de valores ligados a 60 contas bancárias vinculadas aos investigados. A operação contou com apoio de grupos especializados no combate ao crime organizado de diferentes estados, o que permitiu a identificação de endereços atualizados dos suspeitos e o cumprimento simultâneo das ordens judiciais. As investigações continuam.