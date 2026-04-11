Venda de Honda Civic termina em morte de dono de concessionária em Contagem

Um homem de 42 anos morreu em uma discussão envolvendo a venda de um carro na noite dessa sexta-feira (10/4), no Bairro Industrial, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Um irmão da vítima, de 36 anos, ficou gravemente ferido.

Segundo a Polícia Militar, as vítimas eram irmãos e proprietários de uma agência de automóveis. O pai deles, de 72 anos, relatou que o desentendimento começou depois de um cliente reclamar de problemas mecânicos em um Honda Civic, adquirido no local.

Durante a discussão, o suspeito, de 26 anos, entrou no carro e questionou se a polícia seria acionada. Diante da confirmação, ele sacou uma arma e efetuou disparos contra os irmãos e fugiu.

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O dono da concessionária foi atingido por dois tiros e socorrido ao Hospital Municipal de Contagem, em estado grave. Já o irmão mais velho morreu no local. O suspeito fugiu em um Fiat Palio e ainda não foi localizado. A perícia da Polícia Civil esteve no local e o caso segue em investigação.