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CRIME EM MINAS

Homem é resgatado de sequestro ligado a facção criminosa; quatro são presos

Vítima foi agredida e suspeitos tentaram fugir pelos telhados

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
11/04/2026 17:32 - atualizado em 11/04/2026 17:34

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o homem foi encontrado desesperado com sinais de agressão
Veículo utilizado no sequestro crédito: Reprodução/PMMG

Quatro pessoas foram presas e um homem foi resgatado de um sequestro na manhã deste sábado (11/4), no Bairro Jardim Esperança, em Carmo do Paranaíba, no Alto Paranaíba.

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De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência começou após uma denúncia anônima informar que indivíduos armados haviam abordado, agredido e colocado a vítima à força dentro de um veículo. Com base em relatos de testemunhas e imagens de câmeras de segurança, os militares identificaram características dos suspeitos e do carro utilizado no crime.

 

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Durante as buscas, as equipes chegaram a um imóvel já conhecido por envolvimento com o tráfico de drogas. Ao perceberem movimentação suspeita, os policiais arrombaram a entrada diante do risco à vida da vítima.

Dentro da casa, o homem foi encontrado desesperado e com sinais de agressão, ele foi socorrido e encaminhado para atendimento médico.

Ainda durante a ação, foi montado um cerco policial na região. Um dos suspeitos foi preso após cair enquanto tentava fugir pelos telhados. Outros envolvidos foram localizados escondidos em imóveis próximos e detidos após resistirem à abordagem.

Ao todo, quatro suspeitos foram presos. Com eles, os militares apreenderam um revólver calibre .32 municiado e outros materiais que serão analisados pela polícia. O veículo utilizado no sequestro também foi localizado.

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De acordo com a PM, a vítima relatou que vinha sendo agredida e que havia risco de ser morto por parte de uma facção criminosa. Os suspeitos foram encaminhados à delegacia. O caso será investigado.

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