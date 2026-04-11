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Incêndio atinge fábrica de colchões na Grande BH

Bombeiros atuam no rescaldo; causa do fogo ainda é desconhecida

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
11/04/2026 16:27

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Não há registro de vítimas
Não há registro de vítimas crédito: Reprodução/CBMMG

Um incêndio atingiu uma fábrica de colchões na tarde deste sábado (11/4), em Vespasiano (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada, na Rua Um, nº 163, no Bairro Nova Pampulha.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, três viaturas atuaram no atendimento. A Polícia Militar também esteve no local para dar apoio à ocorrência. Quando as equipes chegaram, o foco principal do incêndio já estava controlado. Os militares iniciaram, então, o trabalho de rescaldo e de ventilação do imóvel.

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Segundo o tenente dos bombeiros Luiz Francisco Borges, não foi possível identificar o que teria provocado o incêndio. Ele destacou que o local tem grande quantidade de material combustível, como madeira, móveis e colchões, o que contribuiu para a propagação das chamas.

Antes da chegada dos bombeiros, os responsáveis pelo imóvel conseguiram retirar parte dos materiais e alguns veículos. No entanto, ainda havia itens inflamáveis no interior do depósito, que foram sendo removidos durante o atendimento.

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Não há informações sobre feridos. As causas do incêndio serão apuradas. A reportagem tentou em contato com os responsáveis pela fábrica, mas não obteve retorno.

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