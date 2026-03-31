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UBERLÂNDIA

Incêndio atinge fábrica de bolsas no Triângulo Mineiro

Testemunhas disseram ter ouvido três grandes explosões

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Alice Pimenta*
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Alice Pimenta*
Repórter
31/03/2026 12:30

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Prédio atingido por incêndio fica na esquina entre as ruas Inglaterra e Nicarágua no bairro Tibery
Prédio atingido por incêndio fica na esquina entre as ruas Inglaterra e Nicarágua no bairro Tibery crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de bolsas e mochilas em Uberlândia (MG), na Região do Triângulo, na madrugada desta terça-feira (31/3).

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O prédio atingido fica na esquina entre as ruas Nicarágua e Inglaterra no Bairro Tibery. Trata-se de um terreno que abriga duas indústrias, cada uma composta por dois pavimentos. 

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Segundo relatos de testemunhas, foram ouvidas três explosões de grande intensidade, possivelmente decorrentes da propagação do fogo até equipamentos do setor de serigrafia, onde havia presença de líquidos inflamáveis, como thinner e tintas diversas. 

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Os bombeiros combateram as chamas e informaram que não houve vítimas.

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