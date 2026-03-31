Incêndio atinge fábrica de bolsas no Triângulo Mineiro
Testemunhas disseram ter ouvido três grandes explosões
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Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de bolsas e mochilas em Uberlândia (MG), na Região do Triângulo, na madrugada desta terça-feira (31/3).
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O prédio atingido fica na esquina entre as ruas Nicarágua e Inglaterra no Bairro Tibery. Trata-se de um terreno que abriga duas indústrias, cada uma composta por dois pavimentos.
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Segundo relatos de testemunhas, foram ouvidas três explosões de grande intensidade, possivelmente decorrentes da propagação do fogo até equipamentos do setor de serigrafia, onde havia presença de líquidos inflamáveis, como thinner e tintas diversas.
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Os bombeiros combateram as chamas e informaram que não houve vítimas.