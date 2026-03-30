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Homem morre ao tentar conter incêndio em Juiz de Fora

O proprietário da residência foi encontrado com queimaduras de segundo e terceiro graus

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Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
30/03/2026 19:51

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Homem morre na própria casa ao tentar apagar incêndio em Juiz de Fora
Homem morre na própria casa ao tentar apagar incêndio em Juiz de Fora crédito: Divulgação/CBMMG

Um homem de 40 anos morreu em um incêndio no Bairro Vila Esperança II, em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, na tarde desta segunda-feira (30/3). A causa do fogo ainda não foi identificada.

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Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a corporação foi acionada por volta das 16h, mas, ao chegar ao local, o incêndio já havia sido debelado por moradores da região. Vizinhos relataram que o dono da residência tentou conter as chamas, mas acabou morrendo. Ele foi encontrado com queimaduras de segundo e terceiro graus, já sem sinais vitais.

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Os militares constataram danos estruturais no imóvel, como trincas nas paredes. A Defesa Civil foi acionada para avaliar o local e realizar a perícia técnica. Após o rescaldo feito pelo CBMMG, o imóvel foi deixado sob responsabilidade da Polícia Militar.

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