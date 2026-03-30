Receita Federal leiloa iPhones e barras de ouro avaliadas em R$ 1 milhão

A Receita Federal vai realizar, nas próximas semanas, leilões eletrônicos em várias regiões do país com mercadorias apreendidas ou abandonadas, incluindo iPhones, notebooks, veículos e até barras de ouro avaliadas em mais de R$ 1,2 milhão. Em Minas Gerais, o primeiro leilão do ano ocorrerá em 9 de abril, com 84 lotes e lances a partir de R$ 100, aberto a pessoas físicas e jurídicas mediante cadastro no site Gov.br.

O destaque do estado é um lote com cerca de 1,8 quilo em barras de ouro, avaliadas em aproximadamente R$ 1,2 milhão, com lance mínimo de R$ 1 milhão.

Além do ouro, o leilão inclui iPhones de diversos modelos, smartwatches, notebooks, caminhões, vans e grandes lotes industriais, como equipamentos fotográficos e milhares de unidades de LED.

As propostas podem ser enviadas de 6 a 8 de abril, com início dos lances em 9 de abril. A visitação dos itens ocorre mediante agendamento em cidades como Belo Horizonte, Betim e Uberaba. Todos os detalhes estão disponíveis no sistema de leilão eletrônico.

Como participar

Os leilões são realizados exclusivamente pela internet, pelo sistema e-CAC da Receita Federal. Para participar, é necessário ter conta Gov.br com nível prata ou ouro.

Os bens são vendidos em lotes fechados e não têm garantia, podendo incluir itens usados ou sem funcionamento. Após a arrematação, o pagamento deve ser feito via Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf), e a retirada é de responsabilidade do comprador.

Oportunidade com riscos

Os leilões atraem pela variedade de produtos e pelos preços abaixo do mercado, mas exigem cautela dos participantes, especialmente quanto ao estado dos itens e às regras de uso, como a proibição de revenda por pessoas físicas em alguns casos.

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Estagiária sob supervisão da subeditora Fernanda Borges