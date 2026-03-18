Assine
overlay
Início Gerais
LEILÃO DE IMÓVEIS

Leilão do IPSM oferta 13 imóveis em Belo Horizonte com lances até maio

Unidades incluem lojas no Centro, casas em bairros valorizados e grandes terrenos com potencial de desenvolvimento

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
18/03/2026 17:12

compartilhe

SIGA
x
Casa na Avenida Amazonas
A MGI orienta que os participantes verifiquem previamente as condições legais de uso dos imóveis crédito: Reprodução/Minas Gerais Participações S.A. (MGI)

A Minas Gerais Participações S.A. (MGI) abriu edital para a venda de 13 imóveis em Belo Horizonte, com recebimento de propostas até o dia 12 de maio. Os bens pertencem ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais (IPSM) e têm valores iniciais que variam de R$ 37 mil a R$ 16 milhões, contemplando opções comerciais, residenciais e terrenos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O leilão, regulamentado pelo edital 002/2026, reúne nove lojas comerciais localizadas na região central da capital mineira, além de duas casas e dois terrenos em áreas urbanas com potencial de expansão. As unidades comerciais estão situadas próximas à Estação Central do metrô e à Praça Sete, pontos de intensa circulação de pessoas e forte atividade econômica. As lojas possuem metragens entre 17,5 m² e 420 m² e serão vendidas individualmente, permitindo diferentes estratégias de investimento.

Entre os imóveis residenciais, destacam-se duas casas em bairros tradicionais da cidade. Uma delas está no Santo Agostinho, com 314 m² de área construída distribuída em dois pavimentos. A outra fica no Funcionários, com 176,8 m² também em dois níveis e capacidade para até três veículos na garagem.

O edital inclui ainda dois terrenos com grandes dimensões. Um deles está localizado no bairro Jardim Vitória, com área de 47.745 m², enquanto o outro, no Jardim Belmonte, possui 123.119,86 m². Ambos estão inseridos em regiões com infraestrutura consolidada ou em desenvolvimento, o que amplia as possibilidades de uso.

Para participar, os interessados devem realizar cadastro no site da MGI Leilões, podendo ser pessoa física ou jurídica. Após o registro, é possível acessar informações detalhadas sobre os imóveis e formalizar os lances pela plataforma. Em caso de dúvidas, os usuários podem entrar em contato por meio do e-mail: vendas@mgipar.com.br ou pelos telefones: (31) 3965-2611 e (31) 97320-0480.

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A MGI orienta que os participantes verifiquem previamente as condições legais de uso dos imóveis, incluindo normas de zoneamento, questões ambientais e eventuais regras condominiais. A empresa também esclarece que não se responsabiliza por reformas, conservação ou desocupação dos bens, que ficarão a cargo do comprador.

Tópicos relacionados:

imoveis lance lances leilao oferta

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay