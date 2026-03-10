Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

BB lança campanha para aquisição de imóveis

Inicialmente, 162 unidades estarão disponíveis para aquisição em leilão ou venda direta.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
10/03/2026 10:48

compartilhe

SIGA
x
Real Estate Law concept. Gavel on sounding block in hand's female judge at a courtroom, working for the insurance compensations. report the case on table
Real Estate Law concept. Gavel on sounding block in hand's female judge at a courtroom, working for the insurance compensations. report the case on table crédito: Getty Images

O Banco do Brasil lança a campanha Aceita BB?, que oferece condições especiais para quem deseja adquirir imóveis urbanos, residenciais ou comerciais. A nova edição reúne bens distribuídos por diversos estados, com descontos que podem chegar a 70% sobre o valor de mercado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os imóveis são disponibilizados sem valor declarado, permitindo que o interessado encaminhe sua proposta diretamente no portal oficial e, se aprovada pelo Banco, o imóvel pode ser arrematado. A iniciativa busca atender diferentes perfis de público e estratégias de investimento, possibilitando a aquisição de bens com valores abaixo do mercado.

O primeiro lote da campanha reúne 162 imóveis que variam em tipo, localização e faixa de preço. A maior concentração de ofertas está nos seguintes estados: Goiás (90), Maranhão (15), Piauí (16), Paraíba (9), Rio Grande do Norte (8), Pará (8) e Sergipe (8).

“A campanha oferece ao mercado uma experiência digital estruturada, em uma jornada de compra segura, voltada tanto à aquisição de imóveis para moradia quanto a oportunidades de investimento”, afirma Carlos Eduardo Guedes Pinto, diretor de Suprimentos, Infraestrutura e Patrimônio do Banco do Brasil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Novos bens serão disponibilizados no decorrer da campanha, que segue até 12 de junho. Mais informações estão disponíveis no portal Seu Imóvel BB.?



Website: https://seuimovelbb.com.br/quem-somos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay