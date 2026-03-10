BB lança campanha para aquisição de imóveis

O Banco do Brasil lança a campanha Aceita BB?, que oferece condições especiais para quem deseja adquirir imóveis urbanos, residenciais ou comerciais. A nova edição reúne bens distribuídos por diversos estados, com descontos que podem chegar a 70% sobre o valor de mercado.

Os imóveis são disponibilizados sem valor declarado, permitindo que o interessado encaminhe sua proposta diretamente no portal oficial e, se aprovada pelo Banco, o imóvel pode ser arrematado. A iniciativa busca atender diferentes perfis de público e estratégias de investimento, possibilitando a aquisição de bens com valores abaixo do mercado.

O primeiro lote da campanha reúne 162 imóveis que variam em tipo, localização e faixa de preço. A maior concentração de ofertas está nos seguintes estados: Goiás (90), Maranhão (15), Piauí (16), Paraíba (9), Rio Grande do Norte (8), Pará (8) e Sergipe (8).

“A campanha oferece ao mercado uma experiência digital estruturada, em uma jornada de compra segura, voltada tanto à aquisição de imóveis para moradia quanto a oportunidades de investimento”, afirma Carlos Eduardo Guedes Pinto, diretor de Suprimentos, Infraestrutura e Patrimônio do Banco do Brasil.

Novos bens serão disponibilizados no decorrer da campanha, que segue até 12 de junho. Mais informações estão disponíveis no portal Seu Imóvel BB.?