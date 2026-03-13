Crescimento imobiliário no ABC impulsiona inovação

O aquecimento do mercado imobiliário no ABC paulista tem impulsionado a busca por inovação e atualização técnica entre arquitetos e profissionais da construção civil, segundo matéria publicada pelo Repórter Diário. A movimentação acompanha o crescimento do setor na região, que tem registrado aumento nas vendas e nas locações de imóveis residenciais.

Segundo levantamento do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo (Creci-SP), citado na reportagem, as vendas de imóveis usados cresceram 9,26% em maio de 2025 na comparação com o mês anterior. No mesmo período, as locações tiveram aumento de 33,33%, evidenciando a demanda crescente por moradia na região.

No acumulado do ano, o crescimento também aparece de forma consistente, com alta de 2,36% nas vendas e de 40,93% nas locações, segundo pesquisa realizada com 123 imobiliárias do ABC.

O avanço do mercado pode estar estimulando profissionais da área a acompanhar novas tendências de arquitetura e construção. Um exemplo é a participação de arquitetos da região em eventos do setor, como a Expo Revestir, considerada uma das principais feiras de revestimentos e acabamentos da América Latina, que apresenta lançamentos e tecnologias voltadas a projetos residenciais e comerciais.



Para Rafael Machado, CEO da plataforma Meu Imóvel, o crescimento do mercado imobiliário no ABC paulista reflete uma demanda por moradia em regiões próximas à capital: “A região do ABC tem recebido um incremento significativo na demanda por imóveis devido ao aumento dos preços na grande maioria dos bairros na capital, somado à proximidade entre estas duas regiões. Antigamente, a capital era separada do ABC por regiões industriais ou pouco urbanizadas. Isso já não existe mais. Este movimento consolidado do consumidor vem sendo acompanhado pelas empresas do mercado imobiliário, que passaram a investir na região. Um caso muito marcante deste movimento foi a criação do bairro Cerâmica em São Caetano, o qual, antigamente, era ocupado por uma grande indústria de cerâmicas e foi transformado num bairro conceito da cidade”.

Diante desse cenário, especialistas apontam que o mercado imobiliário regional tende a manter um ritmo positivo, impulsionado pela combinação entre demanda habitacional, modernização dos projetos e maior integração entre profissionais do setor.

“Esse movimento para a região do ABC tem gerado um consequente aumento de preços na região. Isso traz resultados muito positivos para quem se antecipa a este aumento de preços, quer seja para morar ou investir, tornando-se um ótimo negócio em todos os sentidos. As empresas que se antecipam a essas tendências, por meio de constantes pesquisas de comportamento dos compradores, acabam tendo resultados muito significativos, destacando-se dentro de um mercado tão competitivo como esse”, destaca Machado.

Plataformas especializadas, como o site Meu Imóvel, seguem acompanhando essas tendências para instruir compradores e investidores a entenderem a dinâmica do mercado em diferentes regiões da capital paulista.