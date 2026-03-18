As 7 obras mais geniais e polêmicas de Banksy espalhadas pelo mundo

O artista de rua mais famoso e misterioso do mundo, Banksy, continua a desafiar o status quo com obras que misturam ironia, crítica social e uma genialidade inegável. Suas intervenções urbanas, espalhadas por diversos países, transformam muros em telas para comentários ácidos sobre política, cultura pop e a condição humana. Mesmo com a identidade desconhecida, seu impacto é global e inconfundível.

As criações de Banksy vão muito além do simples grafite. São performances e declarações que forçam o espectador a refletir. Selecionamos sete de seus trabalhos mais emblemáticos, que combinam brilhantismo artístico com uma dose certeira de polêmica e provocação.

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"Girl with Balloon"

Talvez sua obra mais icônica, a imagem de uma menina que deixa um balão em forma de coração escapar se tornou um símbolo de esperança e perda. A genialidade polêmica atingiu o auge em 2018, quando uma versão em tela se autodestruiu parcialmente logo após ser vendida por 1,042 milhão de libras em um leilão, uma crítica direta ao mercado da arte. "Rage, the Flower Thrower"

Localizada em Belém, na Cisjordânia, no muro que separa Israel da Palestina, a obra mostra um manifestante mascarado atirando um buquê de flores em vez de um coquetel molotov. A imagem é uma poderosa declaração sobre a busca pela paz em meio ao conflito, transformando um ato de violência em um gesto de beleza. "Kissing Coppers"

Pintada na parede de um pub em Brighton, na Inglaterra, a imagem de dois policiais britânicos se beijando quebrou tabus e desafiou a imagem de autoridade. Na época de sua criação, em 2004, a obra gerou grande controvérsia e se tornou um ícone da cultura LGBTQ+. "Well Hung Lover"

Esta peça em Bristol, cidade natal do artista, é um exemplo clássico de seu humor e ousadia. O grafite mostra um homem nu pendurado na janela de um quarto, enquanto um marido desconfiado o procura. A obra foi pintada na lateral de uma clínica de saúde sexual, o que adiciona uma camada extra de ironia. "Dismaland"

Mais do que uma única obra, "Dismaland" foi um projeto grandioso: um parque temático distópico e sombrio, construído em 2015 no Reino Unido. Com atrações macabras e funcionários desinteressados, o parque satirizava o consumismo e a busca incessante por felicidade artificial, sendo uma crítica direta a grandes corporações de entretenimento. "Slave Labour"

Criada em Londres durante o Jubileu de Diamante da rainha Elizabeth II, a obra retrata uma criança costurando bandeiras do Reino Unido em uma máquina de costura. A peça era um protesto contra o trabalho infantil e a exploração. A polêmica aumentou quando o mural foi removido da parede e vendido em um leilão por um valor milionário. "Mobile Lovers"

Um casal se abraça no escuro, mas cada um está mais interessado na tela de seu próprio celular. Esta obra captura perfeitamente a alienação da era digital e a forma como a tecnologia pode nos conectar e, ao mesmo tempo, nos afastar das pessoas que estão ao nosso lado. É um retrato íntimo e crítico das relações modernas. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, under supervisão editorial humana.