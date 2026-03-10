Assine
Minas Gerais

Risco de queda de árvore em BH: saiba como pedir a poda à prefeitura

Veja o passo a passo para solicitar uma avaliação da PBH, o que fazer se a árvore estiver em propriedade particular e em casos de risco iminente.

10/03/2026 17:33

Risco de queda de árvore em BH: saiba como pedir a poda à prefeitura
O perigo de árvores que ameaçam cair, como esta sobre um veículo, alerta para a necessidade de solicitar poda à prefeitura. crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

A recente queda de uma árvore sobre um imóvel histórico em Belo Horizonte, durante um temporal, acendeu um alerta para muitos moradores. A preocupação com galhos que ameaçam cair sobre casas, carros ou redes elétricas é real, especialmente durante o período de chuvas. Saber como agir é fundamental para prevenir acidentes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Para quem vive na capital mineira, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) oferece canais específicos para solicitar a avaliação e a poda de árvores localizadas em espaços públicos, como ruas e praças. O processo é gratuito e pode ser iniciado de forma simples e rápida.

Como solicitar a poda à prefeitura

O cidadão pode formalizar o pedido de vistoria por três meios principais. A recomendação é ter em mãos o endereço completo da árvore, com um ponto de referência claro, e, se possível, fotos que ajudem a ilustrar a situação de risco.

Confira os canais disponíveis para a solicitação:

  • Aplicativo PBH APP: disponível para download em celulares Android e iOS, o aplicativo é uma das formas mais práticas de registrar a demanda.

  • Portal de Serviços: no site oficial da prefeitura (prefeitura.pbh.gov.br), o usuário pode encontrar a opção de solicitar a poda e preencher um formulário online.

  • Telefone 156: a central de atendimento ao cidadão também recebe os pedidos por ligação, direcionando a solicitação para a equipe responsável.

Após o registro, uma equipe técnica da prefeitura vai até o local para avaliar a árvore e definir qual a intervenção necessária, que pode ser a poda de galhos, o equilíbrio da copa ou, em casos extremos, a supressão (corte total).

De acordo com a PBH, os prazos para execução incluem vistoria técnica e podem chegar a até 99 dias úteis para podas e 88 dias úteis para supressão.

O que fazer em casos de risco iminente ou rede elétrica?

Em casos de risco iminente de queda, quando a situação representa perigo imediato para pessoas ou imóveis, o cidadão deve acionar o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193.

Já se os galhos estiverem em contato direto com a fiação elétrica, o serviço deve ser solicitado à Cemig, concessionária de energia, pelo telefone 116.

E se a árvore estiver em terreno particular?

Quando a árvore está dentro de um imóvel particular, como o quintal de uma casa ou a área comum de um condomínio, a responsabilidade pela sua manutenção é do proprietário. Nesses casos, a prefeitura não realiza o serviço de poda.

O dono do imóvel deve contratar um profissional ou empresa especializada para realizar o manejo adequado. É importante ressaltar que, para poda, não é necessária autorização da prefeitura. Porém, caso seja necessário realizar a supressão (corte total) da árvore, o proprietário deve solicitar autorização junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Sinais de que uma árvore pode cair

Ficar atento a alguns indícios pode ajudar a identificar uma árvore que representa perigo. Observar esses sinais é o primeiro passo para buscar ajuda e evitar problemas maiores. Veja o que observar:

  • Tronco com inclinação acentuada.

  • Galhos grandes e secos, com aparência de mortos.

  • Rachaduras, fendas ou buracos no tronco.

  • Raízes danificadas, levantadas ou expostas.

  • Sinais de infestação por cupins ou presença de fungos, como cogumelos na base.

Ao identificar qualquer um desses sinais, o cidadão deve registrar a solicitação imediatamente pelos canais da prefeitura.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

