Risco de queda de árvore em BH: saiba como pedir a poda à prefeitura

A recente queda de uma árvore sobre um imóvel histórico em Belo Horizonte, durante um temporal, acendeu um alerta para muitos moradores. A preocupação com galhos que ameaçam cair sobre casas, carros ou redes elétricas é real, especialmente durante o período de chuvas. Saber como agir é fundamental para prevenir acidentes.

Para quem vive na capital mineira, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) oferece canais específicos para solicitar a avaliação e a poda de árvores localizadas em espaços públicos, como ruas e praças. O processo é gratuito e pode ser iniciado de forma simples e rápida.

Leia Mais

Como solicitar a poda à prefeitura

O cidadão pode formalizar o pedido de vistoria por três meios principais. A recomendação é ter em mãos o endereço completo da árvore, com um ponto de referência claro, e, se possível, fotos que ajudem a ilustrar a situação de risco.

Confira os canais disponíveis para a solicitação:

Aplicativo PBH APP: disponível para download em celulares Android e iOS, o aplicativo é uma das formas mais práticas de registrar a demanda.

Portal de Serviços: no site oficial da prefeitura (prefeitura.pbh.gov.br), o usuário pode encontrar a opção de solicitar a poda e preencher um formulário online.

Telefone 156: a central de atendimento ao cidadão também recebe os pedidos por ligação, direcionando a solicitação para a equipe responsável.

Após o registro, uma equipe técnica da prefeitura vai até o local para avaliar a árvore e definir qual a intervenção necessária, que pode ser a poda de galhos, o equilíbrio da copa ou, em casos extremos, a supressão (corte total).

De acordo com a PBH, os prazos para execução incluem vistoria técnica e podem chegar a até 99 dias úteis para podas e 88 dias úteis para supressão.

O que fazer em casos de risco iminente ou rede elétrica?

Em casos de risco iminente de queda, quando a situação representa perigo imediato para pessoas ou imóveis, o cidadão deve acionar o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193.

Já se os galhos estiverem em contato direto com a fiação elétrica, o serviço deve ser solicitado à Cemig, concessionária de energia, pelo telefone 116.

E se a árvore estiver em terreno particular?

Quando a árvore está dentro de um imóvel particular, como o quintal de uma casa ou a área comum de um condomínio, a responsabilidade pela sua manutenção é do proprietário. Nesses casos, a prefeitura não realiza o serviço de poda.

O dono do imóvel deve contratar um profissional ou empresa especializada para realizar o manejo adequado. É importante ressaltar que, para poda, não é necessária autorização da prefeitura. Porém, caso seja necessário realizar a supressão (corte total) da árvore, o proprietário deve solicitar autorização junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Sinais de que uma árvore pode cair

Ficar atento a alguns indícios pode ajudar a identificar uma árvore que representa perigo. Observar esses sinais é o primeiro passo para buscar ajuda e evitar problemas maiores. Veja o que observar:

Tronco com inclinação acentuada.

Galhos grandes e secos, com aparência de mortos.

Rachaduras, fendas ou buracos no tronco.

Raízes danificadas, levantadas ou expostas.

Sinais de infestação por cupins ou presença de fungos, como cogumelos na base.

Ao identificar qualquer um desses sinais, o cidadão deve registrar a solicitação imediatamente pelos canais da prefeitura.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.