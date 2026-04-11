Quarto suspeito de ataque a banco em Guidoval é preso

O quarto suspeito de envolvimento no ataque a uma agência do Banco do Brasil em Guidoval (MG), na Zona da Mata, foi preso nessa sexta-feira (10/4), em Juiz de Fora. O homem, de 47 anos, é apontado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) como responsável pelo apoio logístico da ação criminosa, atuando como "batedor" do grupo.

A prisão aconteceu no Bairro São Benedito, após trabalho do Núcleo de Inteligência da delegacia regional de Juiz de Fora.

Segundo a PCMG, o suspeito agia de forma coordenada com o veículo diretamente utilizado no crime, auxiliando na movimentação e na fuga da quadrilha.

Ele foi conduzido à delegacia de plantão e autuado em flagrante por organização criminosa e embaraço à investigação. Após os procedimentos, foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

Crime

O crime ocorreu na madrugada de sexta-feira, no Centro de Guidoval. De acordo com a Polícia Militar, um grupo armado invadiu uma agência do Banco do Brasil, explodiu o cofre e fugiu em seguida. Ainda não há informação sobre o valor levado.

Durante a fuga, os criminosos espalharam “miguelitos”, pregos usados para furar pneus e dificultar a perseguição policial e incendiaram veículos para tentar atrapalhar o cerco das forças de segurança.

Um dos carros usados pelo grupo foi localizado posteriormente em uma área rural de Rodeiro, a cerca de 25 quilômetros do local do ataque.

Três suspeitos já haviam sido presos pela Polícia Militar ainda na manhã do crime. Outros integrantes do grupo foram identificados, mas seguem foragidos. A Polícia Federal também foi acionada.

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Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a agência completamente destruída após a explosão, com destroços espalhados pela rua e a movimentação dos criminosos durante a ação.